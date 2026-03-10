Sinner zvládl těžký test, bojovného Fonsecu srazil až po dramatické bitvě
Fonseca – Sinner 6:7, 6:7
Klíčový okamžik přišel už v tie-breaku úvodní sady. Brazilský talent Fonseca se dostal do vedení 5:2 a měl k dispozici tři setboly. Sinner však nepříznivý vývoj dokázal zvrátit, získal pět bodů v řadě a po vítězném returnu při stavu 6:6 první set otočil ve svůj prospěch.
Ve druhé sadě měl Ital dlouho navrch. Po několika chybách soupeře se dostal do vedení 4:2 a měl nakročeno k výhře. Fonseca se však nevzdal a při stavu 5:3 na returnu prolomil Sinnerovo podání čistou hrou. Brazilský talent v té době získal 12 ze 14 výměn a vrátil se do hry.
Rozhodnutí nakonec znovu přinesl tie-break. V jeho závěru Sinner zvládl klíčové momenty lépe, získal poslední čtyři body a vítězným forhendovým returnem potvrdil postup do čtvrtfinále.
"Joao je neuvěřitelný hráč a velký talent. Je velmi silný z obou stran a výborně servíroval. Snažil jsem se být co nejagresivnější. Na konci druhého setu jsem trochu polevil v intenzitě, ale on hrál skvěle. Atmosféra byla úžasná, takže jsem s dnešním zápasem velmi spokojený," uvedl Sinner po utkání.
Druhý hráč žebříčku tak postoupil do čtvrtfinále v jedenácti z posledních dvanácti turnajů série ATP Masters 1000, kterých se zúčastnil od začátku roku 2024. Zároveň si připsal 97. vítězství na této úrovni a v počtu triumfů na turnajích Masters 1000 překonal krajana Fabia Fogniniho.
O postup do semifinále se Sinner utká s 25. nasazeným Learnerem Tienem. Dvacetiletý Američan v osmifinále zachránil dva mečboly a vyřadil přemožitele Jakuba Menšíka Španěla Alejandra Davidoviche.
