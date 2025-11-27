Sinnerovi s Alcarazem sebrali miliony z bonusů. O kolik se aktuálně dva nejlepší hráči připravili?
Od roku 2023 se díky OneVision rozděluje velká peněžní odměna těm nejlepším hráčům za účast na velkých turnajích ATP. V roce 2025 obdrželo 30 hráčů, kteří na podnicích Masters a Turnaji mistrů získali nejvíce bodů, celkem 21 milionů dolarů. Sinner s Alcarazem však z různých důvodů několik těchto povinných akcí vynechali a tím pádem se jim výrazně snížil i výsledný bonus, který získali.
Španěl si vedl nejlépe ze všech, přesto obdrží pouze 2,4 milionu dolarů. Měl ale nárok na celkem 4,8 milionu. Tato částka se však snižuje o 25 % za každý zmeškaný turnaj z kategorie Masters a Turnaj mistrů (pokud se hráč kvalifikoval). V této sezóně nehrál na tisícovce v Torontu ani v Šanghaji, takže si ponechává pouze polovinu bonusové částky. Aktuálně první hráč světa sice vynechal také domácí Madrid Open, ale byl ve městě kvůli akcím a různým závazkům, takže za tento turnaj podle pravidel finančně penalizován nebyl.
Ital musel vynechat Indian Wells, Miami a Madrid kvůli dopingovému trestu a stejně jako jeho rival nehrál ani na kanadské tisícovce. Čerstvý šampion Turnaje mistrů z bonusového fondu tedy nic neobdrží. Neúčastnil se čtyř povinných turnajů a takoví hráči nedostávají nic. Nehrál také v Monte Carlu, ale ten je jako jediný z Masters nepovinný.
Z bonusů neuvidí nic také Novak Djokovič či Jack Draper. Jediný český hráč, který na tyto peníze dosáhne je Jakub Menšík, který vyhrál prestižní podnik v Miami. Českému tenistovi se za absenci na turnaji v Paříži odečte 25 %.
I na turnajích ATP 500 se rozdělují bonusové peníze hráčům, kteří zde získali nejvíce bodů. Zde vede znovu Alcaraz, tentokrát před Alexem de Minaurem, Alexandrem Zverevem, Alejandrem Davidovichem a Sinnerem, který seznam uzavírá. Výše odměny, která se mezi hráče rozdělila činí 3 miliony dolarů, zisk tenisty závisí také na počtu účastí na těchto turnajích.
