Sinnerův kouč o finále French Open: Přes něco takového se nepřenese

Navzdory těsné porážce ve finále Roland Garros si Jannik Sinner (23) udržel pozici nejlepšího hráče světa a do Wimbledonu vstoupí jako nasazená jednička. Italský tenista však přiznal, že tlak spojený s vedením mužského žebříčku pociťuje stále víc. O tom, jak na Sinnera zapůsobila smolná pařížská porážka, se rozpovídal i jeho trenér Darren Cahill.

Třiadvacetiletý Ital, jenž letos vyhrál Australian Open a postoupil do finále French Open, si drží první místo v žebříčku ATP už 54. týden v řadě – o týden déle, než trvalo první kralování Novaka Djokoviče.

"Je to pro mě obrovská čest být mezi takovými jmény. Ale jsem sám sebou. Snažím se psát svůj vlastní příběh," uvedl pro oficiální web ATP Tour. Sinner přiznává, že tlak se s každým dalším týdnem na vrcholu stupňuje.

"Každý mě chce porazit. To je normální. Ale snažím se to brát pozitivně a motivovat mě to. Cítím, že jsem se od loňska jako hráč hodně zlepšil. A to je pro mě nejdůležitější."

Podle jeho slov pro něj samotná pozice v žebříčku není tím, co ho nejvíc žene dopředu. "Jednička, dvojka nebo trojka je výsledek dlouhodobé práce. Snažím se být co nejkonzistentnější a mé výsledky tomu odpovídají. Ale na žebříček se nedívám každý den."

Ohlasy na dramatické pařížské finále přidal i Sinnerův trenér Darren Cahill. "Po zápase s Alcarazem jsme si skoro nic neřekli. Byl zklamaný, potřeboval chvíli pro sebe. Jen jsme ho objali a řekli mu, že jsme na něj hrdí. Je jisté, že na ten zápas nikdy nezapomene, navždy v něm zůstane a nikdy se přes něj nepřenese," uvedl v podcastu Served with Andy Roddick.

Podle Cahilla však Sinner zklamání rychle přetavil v motivaci. "Tohle jsou zápasy, které ve vás zůstanou napořád. Ale Jannik má výjimečný nadhled. Ví, že tenis je jen částí života. Díky tomu se s tím dokáže vyrovnat a vrátit se silnější." Po porážce v Paříži nebylo snadné sem přijet a znovu soutěžit, přiznal unavený Sinner