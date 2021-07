Skoro jako Nadal. Španěl Alcaraz slaví první titul také ve věku 18 let a 2 měsíců

Carlos Alcaraz má v 18 letech na kontě čtyři tituly z antukových challengerů a po dnešku také první trofej z turnaje ATP.



Španělský teenager si pro titul došel na antuce v chorvatském Umagu, kde porazil Francouze Lucase Pouillea, Slováka Andreje Martina, Srba Filipa Krajinoviče, krajana Alberta Ramose a v dnešním finále Richarda Gasqueta.



Alcaraz si s Gasquetem poradil za 77 minut 6-2 6-2 a ve věku 18 let, 2 měsíce a 20 dní se stal nejmladším vítězem turnaje ATP od triumfu Japonce Keie Nišikoriho v roce 2008 v Delray Beach.



Youngest @ATPTour Champions Since 2000

1 @KeiNishikori, 18, at 2008 @DelrayBeachOpen

2 @RafaelNadal, 18, at 2004 Sopot (8 days younger than Alcaraz)

3 @AlcarazCarlos03, 18, at 2021 @CroatiaOpenUmag

4 @AndyRoddick, 18, at 2001 Atlanta

5 Andy Roddick, 18, at 2001 @MensClayCourt