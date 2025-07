Skvělá práce Valentové! V Praze vyřadila slovenskou jedničku a je poprvé ve čtvrtfinále

WTA PRAHA - Tereza Valentová (18) protáhla aktuální neporazitelnost už na sedm zápasů, když ve druhém kole Livesport Prague Open přetlačila 7:6, 7:5 slovenskou jedničku a nasazenou dvojku Rebeccu Šramkovou (28). Zajistila si tak své premiérové čtvrtfinále na nejvyšším okruhu a možná i debut v TOP 100 žebříčku. Mezi nejlepší osmičku naopak neprošla Barbora Palicová (21), která podlehla 1:6, 5:7 lucky loserovi Jessice Ponchetové.

Valentová – Šramková 7:6, 7:5

Do Prahy dorazila Valentová okamžitě po nedělním triumfu a neměla moc času na odpočinek ani přípravu. Na Livesport Prague Open přesto pokračuje v nyní už sedmizápasové neporazitelnosti. Do největšího domácího turnaje vstoupila suverénní výhrou nad Aoi Itóovou a set nepovolila ani nasazené dvojce a 34. tenistce světa Šramkové.

Proti slovenské jedničce ale moc nechybělo. Šramková totiž podávala za stavu 5:4 na zisk úvodní sady, a dokonce měla dva setboly. Valentová ovšem nepříznivý vývoj otočila a pak odehrála vynikající tie-break, ve kterém dominovala 7:1.

Ve druhém dějství šla naopak do vedení brejku jako první česká teenagerka. Náskok 4:2 neudržela, nicméně vedení si znovu zajistila po skončení 10. gamu a duel navzdory brejkbolové hrozbě úspěšně doservírovala. Zápas, v němž převládaly nevynucené chyby nad vítěznými údery a hráčky trápil nepříjemný vítr, trval přes dvě hodiny.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

"Je to super a pro mě něco neskutečného. Je to teď takový můj největší milník. Rebecca hrála výborně, byl to strašně těžký zápas. Jsem ráda, že jsem se vyrovnala s těmi podmínkami a že jsem ho nakonec takhle hezky zvládla," řekla novinářům Valentová.

Krutá porážka ve finále kvalifikace nedávného Wimbledonu je zřejmě už zapomenuta. Valentová totiž od té doby vyhrála všech sedm utkání, dokonce bez ztráty jediného setu, a došla si pro trofej na podniku 125k v portugalském Portu.

V hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu startuje teprve podruhé v kariéře. Před dvěma měsíci si na French Open odbyla svou premiéru na dospělých grandslamech a probila se z kvalifikace do druhého kola, v němž ji zastavila pozdější šampionka Coco Gauffová. Tehdy sehrála svůj jediný předchozí souboj s někým z TOP 50 pořadí.

Ve čtvrtek tak absolvuje své první kariérní čtvrtfinále na hlavní tour. V něm potká lucky losera Ponchetovou. Už postup mezi nejlepší osmičku by mohl znamenat debut v TOP 100 žebříčku. Definitivní jistotu by Valentová získala, pokud v dalším kole potvrdí roli favoritky proti Francouzce.

Ponchetová – Palicová 6:1, 7:5

Ve čtvrtfinále mohlo dojít na domácí derby mezi Valentovou a Palicovou. Druhá jmenovaná ale nevyužila jedinečnou šanci a uhrála jen šest gamů s Ponchetovou, která prohrála ve finále kvalifikace a dostala se do hlavního losu až jako lucky loser.

Palicová v úvodním gamu nevyužila čtyři brejkboly a pak už nedokázala ve zbytku úvodního setu vůbec vzdorovat. Ve druhém dějství zlikvidovala manko 1:4 se dvěma brejky a předvedla otočku na 5:4. Soupeřku tím však nenahlodala a v následujících třech gamech získala dohromady jen dva body.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Další z mladých českých nadějí tak nevyužila jedinečnou šanci znovu vylepšit své maximum na nejvyšším okruhu. Všechny čtyři dosavadní starty v hlavních soutěžích na nejvyšší tour absolvovala právě na Livesport Prague Open a teprve až letos po skalpu Priscilly Honové se dočkala postupu do druhého kola.

Ponchetová si zahraje čtvrtfinále na této úrovni podruhé v kariéře. Letos v dubnu na antuce v domácí hale v Rouenu jasně prohrála s favorizovanou Elenou-Gabrielou Ruseovou.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.