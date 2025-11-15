Slovenky čeká v BJKC obrovský sestup do regionální skupiny. Nestačily ani na oslabené Švýcarky
Slovensko – Švýcarsko 1:2
Slovenské tenistky po neúspěšné baráži Poháru Billie Jean Kingové v argentinské Cordóbě sestoupily do regionální skupiny. Po prohře s domácími Argentinkami, na které nestačily už po dvouhrách, neuspěly ani proti Švýcarkám, kterým chybí Belinda Bencicová i Viktorija Golubicová, přestože tentokrát začaly výhrou.
Hrunčáková nejdříve alespoň částečně napravila své zaváhání z předchozí dvouhry a proti Susan Bandecchiové uspěla poměrem 7:5, 6:2. To však bylo od slovenského týmu všechno. Jednička Šramková na její výhru nenavázala, když prohrála 4:6, 4:6 se Simonou Walterovou a i ve druhém duelu na zdejší antuce neuhrála ani set.
Zápas Slovenek se Švýcarkami tak musela rozhodnout až závěrečná čtyřhra, do které nastoupily Kužmová s Vargovou proti Celine Naefové a Walterové. Slovenská dvojice však prohrála po boji 5:7, 3:6 a v tříčlené skupině C tak skončily na posledním místě. To pro ně znamená, že se mezi elitou neudrží, ať už duel Švýcarek s Argentinkami dopadne jakkoliv. Tyto dva týmy si v neděli zahrají o první příčku ve skupině.
Loni slovenské tenistky zapsaly jeden ze svých největších úspěchů v historii Poháru Billie Jean Kingové (dříve Fed Cup), když padly až ve finále s Itálií. Letos se ovšem šampionkám z roku 2002 nedařilo a přišly o místo mezi elitou.
Výsledky dvouhry | Výsledky čtyřhry
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře