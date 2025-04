Slovenská hvězda je těhotná. Jsem nadšená, říká Schmiedlová

Byla jednu výhru od toho, aby našim východním sousedům na olympijských hrách v Paříži v loňském roce vybojovala senzační medaili. Nakonec se to nepovedlo. To teď ale slovenskou tenistku Annu Karolínu Schmiedlovou (30) rozhodně nemrzí. Na sociálních sítích totiž oznámila, že čeká narození prvního potomka.

Dlouhá léta patřila Anna Karolína Schmiedlová k hlavním tvářím slovenského tenisu. Jeden z nejslavnějších okamžiků kariéry pak prožila na olympijských hrách v Paříži, kde si proklestila cestu až do senzačního semifinále.



Mimochodem, během své jízdy mezi nejlepší čtyři vyřadila opravdové hvězdy. V prvním kole si poradila s Britkou Katie Boulterovou, pak už následovala velká jména: Brazilka Beatriz Haddadová Maiová, hvězdná Italka Jasmine Paoliniová a nakonec Barbora Krejčíková šly Schmiedlové gratulovat k postupu.



Pak už tehdy 29leté tenistce došly síly. V semifinále nestačila na Chorvatku Donnu Vekičovou (4:6, 0:6), v boji o bronz pak byla bez šance proti Ize Šwiatekové (2:6, 1:6).



To vše je ale dávná minulost. Schmiedlová totiž se svým přítelem a zároveň profesionálním tenistou Lukášem Kleinem čeká narození prvního potomka. „Chci vás informovat o tom, že na dubnových turnajích a Poháru Billie Jean Kingové jsem chyběla kvůli těhotenství,“ napsala na Instagramu bývalá 25. hráčka světa.

Félicitations à Anna Karolina Schmiedlova et son compagnon pour l'arrivée prochaine d'un enfant !



La 4e des JO de Paris a annoncé cet heureux évènement sur Instagram



Ceci explique sa non-participation à la BJK Cup, bien qu'elle fut présente pour soutenir ses compatriotes ! pic.twitter.com/vripA24r72 — WTA à la UNE (@WTA_UNE) April 22, 2025



„Je to pro mě osobní záležitost, ale chci se o ni s vámi podělit, abych v dalších měsících předešla jakýmkoli zmatkům. Já a můj partner jsme velmi šťastní a nadšení. Velmi vám děkuji za podporu,“ doplnila rodačka z Košic.



Schmiedlová na okruhu WTA získala tři turnajové tituly – v roce 2015 ovládla podniky v Katovicích a Bukurešti, o tři roky později slavila v Bogotě. V roce 2012 si zahrála i finále juniorského French Open.



Byla také součástí slovenského týmu při jeho finálové účasti v loňském roce proti Itálii. Do bojů ale nakonec nezasáhla. Na grandslamech se nejdále dostala v roce 2023 do osmifinále French Open.



Zda se Schmiedlová po vzoru Petry Kvitové, Belindy Bencicové či dalších pokusí o návrat na okruh, zatím slovenská tenistka neoznámila.