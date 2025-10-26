Smolař Pavlásek ani pátý pokus nevyužil. S polským parťákem ve finále nepřekvapili
Granollers/Zeballos – Pavlásek/Zieliňski 6:2, 7:5
Asi na mužském tenisovém okruhu moc hráčů s bilancí 0:5 ve finále nenajdeme. A je jedno, jestli ve dvouhře nebo čtyřhře. Pavlásek ale bohužel přesně takovou úspěšnost má. V soubojích o deblový titul neuspěl s Arielem Beharem předloni v Antverpách a loni na Masters v Madridu, s Lloydem Glasspoolem před rokem na Masters v Paříži ani dvakrát se Zieliňským.
S Polákem, který vlastní pět trofejí, musel kousat finálovou porážku nedávno v Bastadu i nyní v Basileji. Zatímco v úvodním dějství byl česko-polský tandem bez šance a na returnu uhrál jen čtyři body, druhá sada už byla mnohem vyrovnanější.
Pavlásek se Zieliňským měli tři brejkbolové možnosti, ovšem ani jednu zužitkovat nedokázali. V jedenácté hře si pak prohráli potřetí v utkání servis a Granollers se Zeballosem zápas uzavřeli čistou hrou na vlastním podání.
V příštím týdnu čeká Pavláska velmi těžká obhajoba finále na Masters v Paříži. Ve francouzské metropoli bude startovat s Indem Yukim Bhambrim a shodou okolností v prvním kole narazí právě na Zieliňského, který spojí síly s André Göranssonem.
Úřadující šampioni Roland Garros a US Open Granollers a Zeballos získali 15. společný titul.
