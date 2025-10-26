Smolař Pavlásek ani pátý pokus nevyužil. S polským parťákem ve finále nepřekvapili

DNES, 15:05
ATP BASILEJ - Adam Pavlásek (31) musí být jedním z největších smolařů na mužském tenisovém okruhu, co se počtu odehraných finále a titulů týče. Český deblista odehrál na halové pětistovce v Basileji své páté kariérní finále na hlavní tour a pořád čeká na první triumf. Po boku polského parťáka Jana Zieliňského nestačil 2:6, 5:7 na nasazené jedničky Marcela Granollerse a Horacia Zeballose.
Profily hráčů (7)
Zeballos Horacio
Granollers-Pujol Marcel
Pavlásek Adam
Zielinski Jan
Adam Pavlásek pořád čeká na první titul na nejvyšším okruhu (© ALEX NICODIM / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Granollers/Zeballos – Pavlásek/Zieliňski 6:2, 7:5

Asi na mužském tenisovém okruhu moc hráčů s bilancí 0:5 ve finále nenajdeme. A je jedno, jestli ve dvouhře nebo čtyřhře. Pavlásek ale bohužel přesně takovou úspěšnost má. V soubojích o deblový titul neuspěl s Arielem Beharem předloni v Antverpách a loni na Masters v Madridu, s Lloydem Glasspoolem před rokem na Masters v Paříži ani dvakrát se Zieliňským.

S Polákem, který vlastní pět trofejí, musel kousat finálovou porážku nedávno v Bastadu i nyní v Basileji. Zatímco v úvodním dějství byl česko-polský tandem bez šance a na returnu uhrál jen čtyři body, druhá sada už byla mnohem vyrovnanější.

Pavlásek se Zieliňským měli tři brejkbolové možnosti, ovšem ani jednu zužitkovat nedokázali. V jedenácté hře si pak prohráli potřetí v utkání servis a Granollers se Zeballosem zápas uzavřeli čistou hrou na vlastním podání.

V příštím týdnu čeká Pavláska velmi těžká obhajoba finále na Masters v Paříži. Ve francouzské metropoli bude startovat s Indem Yukim Bhambrim a shodou okolností v prvním kole narazí právě na Zieliňského, který spojí síly s André Göranssonem.

Úřadující šampioni Roland Garros a US Open Granollers a Zeballos získali 15. společný titul.

Výsledky čtyřhry na turnaji ATP 500 v Basileji

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

19
JLi
26.10.2025 16:17
Zlomí to Bejlek?
Amadeus1
26.10.2025 15:55
Čech nebude trhat partu páté prohrané finále Čecha za 3 týdny vlastně šesté
Kuba4Win
26.10.2025 15:46
Granollers a Zeballos získali 15. společný titul. Podeváté slaví úřadující šampioni Roland Garros a US Open na úrovni Masters.

Tohle ale byla pětistovka ne?
PTP
26.10.2025 15:49
Ve čtyřhře 2x500=1000 - a máš to!
Kuba4Win
26.10.2025 15:51
A Pavlásek se Zielinskym byli ve finále bastadu pokud vím a ne v Acapulcu?
Ale nejsem si jistý
Trojchyba_Mat
26.10.2025 15:57
Jj, máš to dobře Správná pravá ruka Ondro, tys něco pil?
Ondřej.Jirásek
26.10.2025 16:01
vůbec nechápu, co jsem to tam vyváděl
Kuba4Win
26.10.2025 16:03
PTP
26.10.2025 16:03
Pokus o redaktorskou sebevraždu
Trojchyba_Mat
26.10.2025 16:21
Už je toho tenisu asi moc
Kuba4Win
26.10.2025 16:03
Ondřej.Jirásek
26.10.2025 16:00
ježiši, ano, díky
Kuba4Win
26.10.2025 16:04
muster
26.10.2025 16:07
dědci mají bonus
pantera1
26.10.2025 15:28
Nám ty finále někdo nepřeje, to už není možný
JLi
26.10.2025 15:55
Už několik v řadě...
PTP
26.10.2025 15:11
Adam to může Marcelovi vrátit v DC
com
26.10.2025 15:07
počet titulu 0
JLi
26.10.2025 15:19
No jo, ale pět stříbrných
Nový komentář

