Smutná sezona Berrettiniho pokračuje. Ital stále není připravený a přijde o US Open
Matteo Berrettini se především díky úspěchu na grandslamech dostal do TOP 10 žebříčku. Před čtyřmi lety si ve Wimbledonu zahrál své jedině finále na majorech a mezi čtyřku nejlepších postoupil v Melbourne v roce 2022 a o tři roky dříve i na US Open.
Berrettiniho v začátku letošní sezony odehrál všechny naplánované turnaje a v Dauhá si dokonce připsal premiérový skalp Novaka Djokoviče. První skreč přišla v Madridu, kde po prohraném tie-breaku vzdal Jacku Draperovi. Nedohrál ani následující tisícovku na domácí půdě v Římě, kde vzdal v průběhu druhé sady proti Casperu Ruudovi.
Na oblíbeném travnatém povrchu odehrál netradičně pouze jediný zápas, když ve Wimbledonu podlehl v pěti setech Kamilu Majchrzakovi. Od té doby k soutěžnímu utkání nenastoupil, sdílel však fotky z tréninku s Jannikem Sinnerem a je jasné, že se o svůj návrat tvrdě snažil. Bohužel neúspěšně.
Ve Flushing Meadows bude po osmi účastech v řadě poprvé chybět. Ital už dříve odvolal účast na všech přípravných turnajích na severoamerických betonech a doufal v časné zotavení. To se mu však nepovedlo a přijde o druhý letošní grandslam. Letos chyběl také v Paříži, kde startoval naposledy při své čtvrtfinálové účasti v roce 2021.
Místo Itala se do hlavní soutěže dostal Brandon Holt, který tak nebude potřebovat divokou kartu. Tu pořadatelé udělili dalšímu domácímu hráči Eliotu Spizzirrimu, který je 125. tenistou světa.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře