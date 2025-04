Smutný a zvláštní příběh. Proč Ivaniševič raději spolupráci s Rybakinovou ukončil?

Vztah mezi Jelenou Rybakinovou (25) a jejím bývalým trenérem Stefanem Vukovem (38) už není žádným tajemstvím a nejen fanoušci ho označili za toxický. Vyjádřil se i Goran Ivaniševič (53), který s Kazachstánkou na začátku letošní sezony chvíli spolupracoval. "Je to velmi smutný a zvláštní příběh," řekl Chorvat ke svému krátkému působení v týmu wimbledonské šampionky.

Psychické týraní včetně urážek. Toxický vztah. Zákaz od WTA pro Vukova, který ale evidentně příliš nepomohl. To jsou některé ze střípků kauzy a vztahu mezi Rybakinovou a chorvatským koučem.

Na jedné straně je Rybakinová, která veškerá obvinění na adresu Vukova odmítá. Na té opačné stojí fanoušci, tenistky, trenéři či největší ženská tenisová organizace. Ti všichni se snaží pomoct Rybakinové tuto temnou kapitolu uzavřít.

Ruská rodačka reprezentující Kazachstán si ovšem trvá na svém, a přestože ji Vukov nemůže doprovázet na turnaje jako její kouč, pořád spolu tráví čas. Například na antukové jaro se připravovali společně ve Spojených arabských emirátech.

Ivaniševič se pohyboval v týmu wimbledonské šampionky jen chvíli na začátku letošní sezony a zřejmě mu to stačilo. "Už předtím, než jsem se připojil k jejímu týmu, jsem ji považoval za nejlepší tenistku na světě. Hraje nádherně. Bohužel se mimo kurt děly věci, které jsem nemohl ovlivnit," vysvětloval Ivaniševič v rozhovoru pro Arena Sport.

Na začátku roku vycestoval do Austrálie jako oficiální trenér Rybakinové. A Vukov, který tehdy kvůli předběžné suspendaci nedostal akreditaci na Australian Open a mohl se ho účastnit jen jako divák v hledišti, podle jeho slov sdílel hotelový pokoj s Rybakinovou.

A proč se Ivaniševič rozhodl spolupráci wimbledonských šampionů ukončit? "Nechtěl jsem toho být součástí. Nechci zabíhat do podrobností o tom, co se stalo, ale mohu říct, že je to velmi smutný a zvláštní příběh. Uvědomil jsem si, že nejlepší věc, kterou mohu udělat, je dostat se odtamtud. Přeju Jeleně jen to nejlepší v její kariéře a v jejím životě."

Rybakinová se rozhodla propustit Vukova před loňským US Open. Údajně museli zasáhnout i její rodiče. Jenže dlouho to nevydržela a už na začátku letošního roku chtěla Vukova do týmu zpátky, přičemž Ivaniševič by zůstal hlavním koučem.

Vukov se ale zatím znovu oficiálním členem týmu Rybakinové nestal. Tehdy totiž čelil předběžné suspendaci a následně mu WTA v únoru zakázala trenérskou činnost, podle dostupných informací na jeden rok.