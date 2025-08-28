Smutný konec. Menšík na US Open nestačil na Francouze Blancheta
Menšík – Blanchet 7:6, 6:7, 6:4, 4:6, 6:7
Devatenáctiletý Menšík, který letos triumfoval na turnaji Masters v Miami, překvapivě prohrál ve Flushing Meadows v pětisetové bitvě francouzským kvalifikantem Blanchetem a zaznamenal tak svůj nejhorší dosavadní výsledek na US Open.
Českému tenistovi, který si v prvním kole bez ztráty setu poradil s Chilanem Jarrym, nepomohlo ani 29 es a 63 vítězných míčů. Udělal také 66 nevynucených chyb.
První set získal Menšík v tie-breaku, kde uspěl 7:2. I druhou sadu musela nakonec rozhodnout zkrácená hra, ve které byl tentokrát úspěšnější jeho soupeř a vyhrál ji 7:5.
Přesto měl prostějovský rodák dál utkání ve svých rukou. Třetí set získal díky brejku v šesté hře, náskok ale nedotáhl.
Čtvrtou sadu česká jednička prohrála kvůli ztracenému podání v závěrečné desáté hře, a rozhodovalo se tak v pátém setu. V něm Menšík nejprve nevyužil ve třetí hře brejkbol, za stavu 5:6 ale odvrátil mečbol.
Zápas tak vyvrcholil v super tie-breaku, kde český tenista sice dotáhl ztrátu 3:6, od stavu 7:7 však Blanchet získal zbývající tři míčky a mohl slavit. Menšíkovi tak nic nebyla platná ani převaha ve statistice vyhraných bodů v poměru 188:182.
Menšík tak při svém třetím startu v New Yorku dosáhl na svůj nejhorší výsledek. Při svých dvou předchozích účastech se vždy probil do třetího kola.
Při své premiéře v roce 2023 zde skončil coby úspěšný kvalifikant až na hvězdném Fritzovi, v loňském roce zde také po pětisetovém zápase podlehl Portugalci Borgesovi.
Menšík, který 1. září oslaví své dvacáté narozeniny, by se v letošním roce měl mimo jiné představit i v týmu Evropy na Laver Cupu, který se koná od 19. září v San Franciscu.
Výsledky mužské dvouhry na US Open
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
