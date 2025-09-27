Snadný postup pro Muchovou. Souboj hráček TOP 20 skončil skrečí, Češka dál obhajuje finále

WTA PEKING - Karolína Muchová (29) pokračuje v zatím snadné obhajobě loňské finálové účasti na prestižní tisícovce v Pekingu. Ve třetím kole musela odehrát jen šest gamů, než jí za stavu 2:4 ze svého pohledu vzdala zraněná kolegyně z TOP 20 žebříčku Paula Badosaová (27). V osmifinále se česká jednička střetne s finalistkou posledních dvou grandslamů Amandou Anisimovovou, nebo domácí Shuai Zhang.
Karolína Muchová postoupila do osmifinále po skreči soupeřky (© ČTK / imago sportfotodienst / IMAGO)

Muchová – Badosaová 4:2 / skreč

Při obhajobě velkého finále na prestižní tisícovce v Pekingu se Muchová zatím moc nezapotila. V úvodním zápase snadno a bez ztráty servisu přehrála rozjetou veteránku Soranu Cirsteaovou a v následujícím duelu strávila na kurtu zhruba jen 35 minut.

Souboj zástupkyň TOP 20 žebříčku s Badosaovou měl totiž předčasný konec. Španělka, jež se vrací po dalších problémech s chronickým zraněním zad, nebyla stoprocentně fit a už za stavu 2:4 musela skrečovat.

V úvodních čtyřech gamech si hráčky bez problémů držely servis. Po brejku Muchové na 3:2 si ale Badosaová vyžádala pauzu na ošetření v oblasti levého stehna a po další prohrané hře se rozhodla nepokračovat. Bývalá světová dvojka bojuje v posledních letech se zdravotními problémy neustále a kurt opouštěla v slzách.

Olomoucká rodačka sama řešila v poslední době několik zdravotních komplikací. Loňskou sezonu zahájila po operaci pravého zápěstí až krátce před Wimbledonem a na jaře dva měsíce nehrála kvůli potížím s levým zápěstím. Několik týdnů po návratu navíc nemohla praktikovat obouručný bekhend.

Muchová startuje v Pekingu teprve potřetí v kariéře. Debut v roce 2019 zakončila hned v prvním kole, ale loni ji v tomto dějišti dělila jedna výhra od druhého kariérního titulu, na který stále čeká. Před rokem v čínské metropoli porazila mimo jiné Arynu Sabalenkovou a Qinwen Zheng, ve finále s Coco Gauffovou však získala pouhé čtyři gamy.

V úterním osmifinále bude česká žebříčková jednička, které stále hrozí vypadnutí z TOP 20 pořadí, čelit finalistce posledních dvou grandslamů a nasazené trojce Anisimovové, nebo domácí naději Zhang.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Pekingu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
