Snadný postup pro Muchovou. Souboj hráček TOP 20 skončil skrečí, Češka dál obhajuje finále
Muchová – Badosaová 4:2 / skreč
Při obhajobě velkého finále na prestižní tisícovce v Pekingu se Muchová zatím moc nezapotila. V úvodním zápase snadno a bez ztráty servisu přehrála rozjetou veteránku Soranu Cirsteaovou a v následujícím duelu strávila na kurtu zhruba jen 35 minut.
Souboj zástupkyň TOP 20 žebříčku s Badosaovou měl totiž předčasný konec. Španělka, jež se vrací po dalších problémech s chronickým zraněním zad, nebyla stoprocentně fit a už za stavu 2:4 musela skrečovat.
V úvodních čtyřech gamech si hráčky bez problémů držely servis. Po brejku Muchové na 3:2 si ale Badosaová vyžádala pauzu na ošetření v oblasti levého stehna a po další prohrané hře se rozhodla nepokračovat. Bývalá světová dvojka bojuje v posledních letech se zdravotními problémy neustále a kurt opouštěla v slzách.
Olomoucká rodačka sama řešila v poslední době několik zdravotních komplikací. Loňskou sezonu zahájila po operaci pravého zápěstí až krátce před Wimbledonem a na jaře dva měsíce nehrála kvůli potížím s levým zápěstím. Několik týdnů po návratu navíc nemohla praktikovat obouručný bekhend.
Muchová startuje v Pekingu teprve potřetí v kariéře. Debut v roce 2019 zakončila hned v prvním kole, ale loni ji v tomto dějišti dělila jedna výhra od druhého kariérního titulu, na který stále čeká. Před rokem v čínské metropoli porazila mimo jiné Arynu Sabalenkovou a Qinwen Zheng, ve finále s Coco Gauffovou však získala pouhé čtyři gamy.
V úterním osmifinále bude česká žebříčková jednička, které stále hrozí vypadnutí z TOP 20 pořadí, čelit finalistce posledních dvou grandslamů a nasazené trojce Anisimovové, nebo domácí naději Zhang.
Výsledky turnaje WTA 1000 v Pekingu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře