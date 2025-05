Šok v Římě! Šwiateková schytala další debakl na milované antuce a titul neobhájí

WTA ŘÍM - Iga Šwiateková (23) pokračuje ve slabší výkonnosti. Po nezdarech ve Stuttgartu a Madridu nepostoupí do finále ani na další akci v Římě, kde přetavila tři z předchozích pěti startů v triumf. Na své milované antuce totiž schytala další porážku, tentokrát ve třetím kole v italské metropoli po setech 1:6, 5:7 od Danielle Collinsové (31). Loňské prvenství ve Foro Italico tak nezopakuje.

Collinsová – Šwiateková 6:1, 7:5

Už teď je jasné, že Šwiateková bude minimálně jeden rok čekat na jakoukoli finálovou účast. Ještě během loňského antukového jara naprosto nemyslitelný scénář, kterému by se velká část tenisového světa leda tak zasmála. Teď je to ovšem realita.

Šwiateková začala v Římě drtivou výhrou nad domácí outsiderkou Elisabettou Cocciarettovou a vypadalo to, že by mohla hrát v oblíbeném dějišti ve větší pohodě než v posledních týdnech. Ale to se nestalo. V úvodním dějství proti Collinsové si ani jednou neuhájila vlastní servis a drtivý nástup Američanky přibrzdila až za stavu 0:5.

Druhou sadu začala polská favoritka mnohem lépe. Jenže brejk z prvního gamu nepotvrdila a pak musela skóre zase jen dotahovat. Šwiateková v tomto setu omezila nevynucené chyby a vzdorovala mnohem více, ale ani tak na skvěle a agresivně hrající Američanku nakonec nestačila. Mečbol v 10. hře sice aktivní hrou odvrátila, nicméně Collinsová uspěla na returnu o dva gamy později.

Na loňském French Open se Šwiatekové povedlo zkompletovat hattrick a vybojovat už pátý grandslamový titul, čtvrtý z Paříže. Na další finále ale zatím nedosáhla. V Římě, kde včetně loňského ročníku už třikrát kralovala, zaznamenala svůj nejhorší výsledek v této sezoně. Na všech letošních turnajích totiž postoupila minimálně do čtvrtfinále.

Její forma je alarmující i na oblíbených antukových dvorcích. Ve Stuttgartu prohrála s neoblíbenou rivalkou Jelenou Ostapenkovou, v Madridu schytala kanára od Madison Keysové a v semifinále utrpěla debakl 1:6, 1:6 od Coco Gauffové a teď padla s Collinsovou.

Zatímco Šwiateková loňské prvenství v Římě neobhájí, Collinsová stále může pokračovat v útoku na zopakování semifinále z posledního ročníku. Se Šwiatekovou prohrála posledních šest soubojů a porazila ji teprve podruhé (Australian Open 2022). Vzájemnou bilanci upravila na 2:7.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Collinsová, která chtěla původně loni ukončit kariéru, ovšem díky možná vůbec nejlepší sezoně se rozhodla odchod do tenisového důchodu odložit, se tak stala jednou z prvních osmifinalistek letošního Italian Open.

Proti Šwiatekové, jež se propadne na čtvrtou příčku žebříčku a poprvé od března 2022 opustí nejlepší trojku, přerušila sérii pěti porážek s hráčkami TOP 10 a připsala si první takto cenný skalp od loňského dubna. V boji o čtvrtfinále bude její soupeřkou Elina Svitolinová, nebo krajanka Hailey Baptisteová.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Římě

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.