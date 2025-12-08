Šokující oznámení po skvělé sezoně. Uvidíme se ještě jednou, vzkazuje Cirsteaová

DNES, 10:00
Rozhovory 6
Dvacátá sezona Sorany Cirsteaové (35) na okruhu WTA bude její poslední. Rumunka v sobotu v příspěvku na svých sociálních sítích oznámila, že na konci příštího roku plánuje ukončit profesionální kariéru. "Prozatím to ale není loučení, ale 'uvidíme se ještě jednou'. Stále mám spoustu věcí, které chci zlepšit, mám cíle a ambice, takže doufám, že se mi příští rok podaří některé z nich dosáhnout," napsala. Její rozhodnutí je velmi překvapivé, poté co prožila velmi povedenou sezonu, kterou zakončila opět v TOP 50.
Profily hráčů
Cirstea Sorana-Mihaela
Sorana Cirsteaová plánuje po roce 2026 ukončit kariéru (@ Kobe Li / Zuma Press / Profimedia)

"Miluji tenis. Miluji disciplínu, rutinu, tvrdou práci. Soutěživost a adrenalin, který poháněl mou duši," napsala Cirsteaová. "Ale jako všechno v životě, i to jednou skončí. Nikdy jsem nečekala, že budu soutěžit tak dlouho, ale poslední dva roky na kurtu pro mě byly nejšťastnější a jen mě držely nad vodou," pokračovala. "Nicméně jsem se rozhodla, že rok 2026 bude mým posledním rokem na turné."

Cirsteaová, které je nyní 35 let, v roce 2025 předvedla skvělý návrat po dlouhém boji s plantární fasciitidou, která vyžadovala operaci a musela kvůli ní ukončit předchozí sezonu už po Wimbledonu. Před letošním US Open vyhrála v Clevelandu svůj třetí kariérní titul na okruhu WTA ve dvouhře a s Annou Kalinskou vyhrála tisícovku v Madridu ve čtyřhře.

Rumunka od roku 2008 až na jednu výjimku pokaždé zakončila sezonu v první stovce. Její průlom přišel na Roland Garros v roce 2009, kde se jako nenasazená devatenáctiletá tenistka dostala do čtvrtfinále. Tento úspěch zopakovala na US Open 2023 ve věku 33 let.

"Když něco tolik milujete, není snadné říct 'sbohem'. Prozatím to ale není loučení, ale 'uvidíme se ještě jednou'. Stále mám spoustu věcí, které chci zlepšit, mám cíle a ambice, takže doufám, že se mi příští rok podaří některé z nich dosáhnout a tuto úžasnou kariéru zakončit na vysoké úrovni."

Rumunka dosáhla v srpnu 2013 kariérního maxima, když byla na 21. místě v žebříčku WTA, poté, co se v Torontu dostala do svého prvního finále na tisícovce. Aktuálně je stále členkou TOP 50 a její rozhodnutí pověsit raketu na hřebík po takto podařené sezoně je pro mnohé fanoušky i odborníky překvapivé.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Rozhovory

Komentáře

6
Přidat komentář
darek.vrana
08.12.2025 11:39
To je fakt šokující, když žena ve 36 letech chce ukončit kariéru.
Reagovat
Marduch
08.12.2025 11:04
Šokující titulek šokujícího Hájka.
Reagovat
zfloyd
08.12.2025 10:57
já jen nechápu co je na tom šokující ??
Reagovat
HankMoody
08.12.2025 11:51
clickbait se tomu rika
Reagovat
Sincaraz
08.12.2025 10:46
Neviem, na čo sú tieto predčasné vyhlásenia dobré. Nikto nevie, čo bude o rok, v akej bude fyzickej kondícii a v akom vnútornom rozpoložení.
Ale inak pekná žena, bude na okruhu chýbať.
Reagovat
misa
08.12.2025 10:19
Jo a za rok bude pořád v padesátce, na což řekne, že by byla škoda končit Třeba Collins měla podobné prohlášení...
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist