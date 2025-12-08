Šokující oznámení po skvělé sezoně. Uvidíme se ještě jednou, vzkazuje Cirsteaová
"Miluji tenis. Miluji disciplínu, rutinu, tvrdou práci. Soutěživost a adrenalin, který poháněl mou duši," napsala Cirsteaová. "Ale jako všechno v životě, i to jednou skončí. Nikdy jsem nečekala, že budu soutěžit tak dlouho, ale poslední dva roky na kurtu pro mě byly nejšťastnější a jen mě držely nad vodou," pokračovala. "Nicméně jsem se rozhodla, že rok 2026 bude mým posledním rokem na turné."
Cirsteaová, které je nyní 35 let, v roce 2025 předvedla skvělý návrat po dlouhém boji s plantární fasciitidou, která vyžadovala operaci a musela kvůli ní ukončit předchozí sezonu už po Wimbledonu. Před letošním US Open vyhrála v Clevelandu svůj třetí kariérní titul na okruhu WTA ve dvouhře a s Annou Kalinskou vyhrála tisícovku v Madridu ve čtyřhře.
Rumunka od roku 2008 až na jednu výjimku pokaždé zakončila sezonu v první stovce. Její průlom přišel na Roland Garros v roce 2009, kde se jako nenasazená devatenáctiletá tenistka dostala do čtvrtfinále. Tento úspěch zopakovala na US Open 2023 ve věku 33 let.
"Když něco tolik milujete, není snadné říct 'sbohem'. Prozatím to ale není loučení, ale 'uvidíme se ještě jednou'. Stále mám spoustu věcí, které chci zlepšit, mám cíle a ambice, takže doufám, že se mi příští rok podaří některé z nich dosáhnout a tuto úžasnou kariéru zakončit na vysoké úrovni."
Rumunka dosáhla v srpnu 2013 kariérního maxima, když byla na 21. místě v žebříčku WTA, poté, co se v Torontu dostala do svého prvního finále na tisícovce. Aktuálně je stále členkou TOP 50 a její rozhodnutí pověsit raketu na hřebík po takto podařené sezoně je pro mnohé fanoušky i odborníky překvapivé.
