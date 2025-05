Soupeři Čechů v Římě: Lehečka má jasno, první vyzyvatelku zná i Kvitová

Další výzva čeká české tenisty a tenistky na Masters v Římě. Z mužů zná svého soupeře jen Jiří Lehečka. Tomáš Macháč, Jakub Menšík a v případě zvládnuté kvalifikace i Vít Kopřiva si na své soupeře musí počkat. U žen je situace jiná. Své vyzyvatelky znají Petra Kvitová, Kateřina Siniaková a Markéta Vondroušová. Linda Nosková a Karolína Muchová mají v prvním kole volný los.

Nezažívá dobré období. Jiří Lehečka se od semifinálové účasti v Dauhá na turnajích trápí. V následujících šesti zápasech po zmiňovaném turnaji zapsal jen jedinou výhru. V Dubaji, Indian Wells i Madridu vždy skončil na první překážce.

V žebříčku tak rodák z Mladé Boleslavi spadl na 38. pozici. V Římě mu los do cesty v prvním kole postavil francouzského tenistu Alexandre Müllera. S o pět let starším soupeřem se český tenista dvakrát. Oba duely se odehrály v sezoně 2021, oba vyhrál Lehečka. Nejdříve uspěl na challengeru v Salcburku, poté v prvním kole kvalifikace na US Open. Pokaždé nepřišel ani o jediný set.

Jakub Menšík má v prvním kole volný los. Šampion z Miami si tak počká na lepšího z dvojice Arthur Rinderknech, Matteo Gigante. Žebříčkovým favoritem bude francouzský tenista. Pokud by papírové předpoklady potvrdil, šel by do duelu s českým talentem s vědomím, že jediný vzájemný duel v loňském roce v Pekingu ve třech setech prohrál. V případě vítězství Giganteho by se jednalo o první vzájemné utkání obou tenistů.

Ve stejné situaci je i Tomáš Macháč. i on bude ve druhém kole na svého soupeře čekat. Jedinou jistotu má v tom, že to bude Američan. A to buď mladý talent Learner Tien nebo zkušený Reilly Opelka. S Tienem má Macháč nedávnou zkušenost, když ho porazil ve čtvrtfinále turnaje v Acapulku, který poté berounský rodák také ovládl.

A i v případě Opelky by šlo o starého známého. Oba vzájemné duely se odehrály letos, oba vyhrála česká jednička. Nejdříve uspěla v pětisetové bitvě druhého kola Australian Open, podruhé na Masters v Miami.

Kvitová jde na Rumunku



Petra Kvitová se v prvním kole turnaje v Římě utká s rumunskou soupeřkou Irinou-Camelií Beguovou. Ve vzájemné bilanci vede česká tenistka 6:1. Ani zkušená Rumunka však nezažívá dobré období. Z posledních pěti duelů dokázala vyhrát jen jeden, aktuálně má na kontě sérii tří porážek v řadě. S Kvitovou se naposledy utkala v roce 2022 v Dauhá, kde v prvním kole s přehledem zvítězila česká tenistka 6:3, 6:1.



Také další české hráčky už znají své soupeřky. Marie Bouzková se utká se 64. hráčkou žebříčku, Egypťankou Mayar Sherifovou (H2H 0:0), Kateřina Siniaková s 33. tenistkou světa Srbkou Olgou Danilovićovou (H2H 0:1) a Markéta Vondroušová s Číňankou Xiyu Wang (H2H 0:0), které patří 43. příčka.



Linda Nosková má v prvním kole volný los a na svou soupeřku si ještě počká, stejně jako Karolína Muchová.

