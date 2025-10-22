Špatná zpráva. Menšík vzdal duel s Fonsecou, trápí ho zdravotní problémy
Už před několika dny Menšík přiznal, že ho s blížícím se koncem sezony víc a víc trápí zdraví.
"V poslední době se potýkám se zdravotními problémy po celém těle. Zejména se zraněním kolene, kvůli kterému jsem musel skrečovat čtvrtfinále v Pekingu," přiznal Menšík na tiskové konferenci před vstupem do probíhající akce Masters v Šanghaji, kde neobhájil loňskou čtvrtfinálovou účast a skončil hned po prvním zápase.
Svůj úvodní duel na turnaji v Basileji ještě zvládl, když si s velkými problémy poradil se švýcarskou nadějí, osmnáctiletým Henrym Bernetem, po setech 7:6, 6:7, 6:3.
Do svého dalšího zápasu s vycházející hvězdou Brazilcem Fonsecou však už prostějovský rodák nastoupit nemohl. "Už v zápase proti Bernetovi nevypadal Menšík, že by byl na 100 % v pořádku," psal na sociálních sítích uznávaný tenisový expert, portugalský novinář José Morgado.
Fonseca, který jediný vzájemný duel s Menšíkem na loňském Turnaji mistrů pro mladé naděje vyhrál, tak postoupil bez boje. Jeho dalším soupeřem bude vítěz duelu mezi Francouzem Valentinem Royerem a nasazenou devítkou, Kanaďanem Denisem Shapovalovem.
Pro český mužský tenis tak středeční den nedopadl dobře. Na turnaji v Basileji překvapivě skončil už v prvním kole Jiří Lehečka, který nestačil na Nizozemce Botice Van De Zandschulpa a prohrál dvakrát 2:6.
Podobně se vedlo ve Vídni Tomáši Macháčovi, jenž nestačil na italského soupeře Flavia Cobolliho a padl také ve dvou setech 6:7, 2:6.
Nepříjemná zpráva je to i vzhledem k blížícímu se čtvrtfinále Davisova poháru se Španělskem. Zdravotní problémy totiž kromě Menšíka dlouhodobě sužují i Macháče.
Duel se Španělskem je naplánován na 20. listopadu a v sestavě týmu z Pyrenejského poloostrova by neměla chybět úřadující světová jednička Carlos Alcaraz.
Výsledky turnaje ATP 500 v Basileji
Těžký zápas pro Menšíka. Mladého Švýcara zdolal až po třísetové bitvě
