Špatná zpráva. Menšík vzdal duel s Fonsecou, trápí ho zdravotní problémy

DNES, 18:40
Aktuality 6
ATP BASILEJ - Jakub Menšík (20) do zápasu druhého kola na turnaji v Basileji proti Brazilci Joao Fonsecovi (19) nenastoupí. Důvodem jsou problémy s nohou, s kterými se potýkal již během svého úvodního zápasu s domácím tenistou Henrym Bernetem. Informaci přinesl uznávaný expert José Morgado.
Jakub Menšík během turnaje v Basileji (@ David Emm / Actionplus / Profimedia)

Už před několika dny Menšík přiznal, že ho s blížícím se koncem sezony víc a víc trápí zdraví.

"V poslední době se potýkám se zdravotními problémy po celém těle. Zejména se zraněním kolene, kvůli kterému jsem musel skrečovat čtvrtfinále v Pekingu," přiznal Menšík na tiskové konferenci před vstupem do probíhající akce Masters v Šanghaji, kde neobhájil loňskou čtvrtfinálovou účast a skončil hned po prvním zápase.

Svůj úvodní duel na turnaji v Basileji ještě zvládl, když si s velkými problémy poradil se švýcarskou nadějí, osmnáctiletým Henrym Bernetem, po setech 7:6, 6:7, 6:3.

Do svého dalšího zápasu s vycházející hvězdou Brazilcem Fonsecou však už prostějovský rodák nastoupit nemohl. "Už v zápase proti Bernetovi nevypadal Menšík, že by byl na 100 % v pořádku," psal na sociálních sítích uznávaný tenisový expert, portugalský novinář José Morgado.

Fonseca, který jediný vzájemný duel s Menšíkem na loňském Turnaji mistrů pro mladé naděje vyhrál, tak postoupil bez boje. Jeho dalším soupeřem bude vítěz duelu mezi Francouzem Valentinem Royerem a nasazenou devítkou, Kanaďanem Denisem Shapovalovem.

Pro český mužský tenis tak středeční den nedopadl dobře. Na turnaji v Basileji překvapivě skončil už v prvním kole Jiří Lehečka, který nestačil na Nizozemce Botice Van De Zandschulpa a prohrál dvakrát 2:6.

Podobně se vedlo ve Vídni Tomáši Macháčovi, jenž nestačil na italského soupeře Flavia Cobolliho a padl také ve dvou setech 6:7, 2:6.

Nepříjemná zpráva je to i vzhledem k blížícímu se čtvrtfinále Davisova poháru se Španělskem. Zdravotní problémy totiž kromě Menšíka dlouhodobě sužují i Macháče.

Duel se Španělskem je naplánován na 20. listopadu a v sestavě týmu z Pyrenejského poloostrova by neměla chybět úřadující světová jednička Carlos Alcaraz.

Výsledky turnaje ATP 500 v Basileji

Těžký zápas pro Menšíka. Mladého Švýcara zdolal až po třísetové bitvě

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

6
Trojchyba_Mat
22.10.2025 19:30
Nebylo by lepší napsat, že má problémy s chodidlem? Přeci jen noha je docela široký pojem...
pantera1
22.10.2025 19:26
Kluci teda solidně vyhořeli, holky jsou na tom v závěru sezóny přece jen líp.
Preview.lover
22.10.2025 19:04
Musíme si počkat na jejich další souboj až ve finále AO 2026
Kandinsky1
22.10.2025 19:02
Ach jo, abychom se toho souboje o titul zázračného dítěte a supertalentu vůbec dočkali
Tu nextgen šaškárnu neberu v potaz.
com
22.10.2025 18:53
smile Valentik stale na vlne - ma set nad svetovou ctyrkou Fritzkem smile
Reagovat
com
22.10.2025 18:45
kecá, bojí se, že by s ním zas prohrál
