Těžký zápas pro Menšíka. Mladého Švýcara zdolal až po třísetové bitvě
Menšík – Bernet 7:6, 6:7, 6:3
Bernet, kterému na žebříčku patří 481. příčka, nastoupil do svého životního zápasu s obrovským elánem. Výborné údery střídal mladý Švýcar z přemíry snahy s nevynucenými chybami a hned ve druhém gamu musel čelit brejkbolu. Menšík si naopak v úvodu počínal s velkým přehledem a v prvních dvou hrách na svém servisu přenechal Bernetovi jediný bod.
Jednoručný bekhend hrající domácí tenista neměl v úvodu utkání z českého favorita žádný přehnaný respekt, naopak to byl on, kdo diktoval tempo výměn. V páté hře to byl právě Bernet, který si vypracoval dvě brejkové možnosti, Menšíka v kritický moment ale vždy podržel servis.
Za stavu 4:3 měl český favorit další dvě možnosti poprvé v zápase prolomit soupeřův servis, ale na hraně rizika hrající Bernet si i tentokrát poradil a srovnal krok.
V dalším průběhu sady už ani jeden z tenistů neměl problémy udržet podání, o osudu prvního dějství tak musela rozhodnout zkrácená hra. V ní už jednoznačně dominoval 19. hráč světa, Bernet uhrál jediný bod a po 50 minutách hry se ze zisku úvodního setu 7:6 mohl radovat Menšík.
Hned v úvodu druhé sady mohl svěřenec Tomáše Josefuse jít do vedení, ani náskok 40:15 při Švýcarově podání mu ale nepomohl k tomu, aby poprvé v zápase uspěl na returnu.
Vítěz letošního juniorského Australian Open nadále držel s Menšíkem bez problémů krok a byl mu zcela vyrovnaným soupeřem. Ani v dalším průběhu zápasu se žádný z hráčů nemohl dostat k brejkové možnosti.
Do náznaku problémů se dostal vítěz letošního Masters v Miami za stavu 6:5 pro Švýcara, kdy musel o své podání bojovat přes shodu, situaci ale zvládl a i o výsledku druhého setu musel rozhodnout tie-break.
Do něj nevstoupil český reprezentant vůbec dobře, když prohrával už 2:5. Poté se ale na mladém Švýcarovi projevila nervozita, když zkazil dva jednoduché forhendy a Menšík otočil skóre na 6:5. Mečbol však proměnit nedokázal.
Rozhodující moment zkrácené hry přišel za stavu 7:7, kdy Bernet rámem rakety trefil return, který spadl na čáru. Vzápětí obhozem proměnil setbol a srovnal na 1:1 na sety.
Menšík se nezvládnutým druhým setem zlomit nenechal. Hned ve druhé hře byl poprvé v zápase úspěšný na returnu, vzápětí brejk potvrdil a šel do nadějného vedení 3:0.
Za stavu 5:2 si švýcarská naděje nechala ošetřovat zadní stehenní sval na pravé noze, na výsledku utkání to už ale nic změnit nemohlo. Menšík si už náskok ujít nenechal. Ani ve zbytku zápasu nepřišel o podání a po 2 hodinách a 30 minutách se mohl radovat z postupu po setech 7:6, 6:7 a 6:3.
Výsledky turnaje ATP 500 v Basileji
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
