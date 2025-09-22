Špatná zpráva pro Česko. Alcaraz bude hrát Davis Cup a chce triumf pro Španělsko
Čeští tenisté se kvalifikovali na finálový turnaj Davis Cupu po senzační výhře 3:2 nad Spojenými státy ve floridském Delray Beach. Po obrovské radosti ale pro český daviscupový tým přicházejí další výzvy a ani ty rozhodně nebudou jednoduché.
Není pochyb o tom, že Česko dostalo do čtvrtfinále nejtěžšího možného soupeře. Vyfasovat mohlo i Rakousko, Belgii, nebo Německo, ale půjde na Španělsko. Sám kapitán Tomáš Berdych po losu uvedl, že bude klíčové, zda na finálový turnaj dorazí aktuální světová jednička Alcaraz.
"Myslím, že bude hrozně záležet na tom, jestli bude v týmu Alcaraz, nebo ne," řekl v nahrávce pro média kapitán Berdych. "Sezona je dlouhá a může toho být hodně. Záleží, jak a pro co se ve svém programu rozhodne. Máme dalšího těžkého soupeře, a pokud máme uspět, musíme porazit všechny," dodal.
Podle posledních informací Alcaraz svému týmu na rozdíl od kvalifikačních bojů chybět nebude. Ti zvládli jeho krajané s odřenýma ušima, jelikož v přímém souboji o finálový turnaj prohrávali 0:2 s Dánskem, které bylo při mečbolu Holgera Runeho jeden míček od postupu.
"Nejdřív budu hrát Turnaj mistrů v Turíně a pak chci být ve vrcholné formě na Davis Cup v Boloni, abychom mohli zabojovat o triumf," uvedl majitel šesti grandslamových trofejí v rozhovoru s bývalým basketbalistou a svým krajanem Pauem Gasolem, který byl jedním z čestných hostů Laver Cupu.
Češi jsou ale zřejmě na Španělsko v čele s Alcarazem připraveni. "Hrát proti Alcarazovi je jedna z největších výzev dnešní doby. Je to skvělý hráč, který toho vyhrál strašně moc. Já jsem to na vlastní kůži pocítil letos na US Open. Za mě je ale rozhodně výhoda, že jsme se vešli mezi nasazené. Itálie je totiž ještě silnějším týmem," uvedl Jiří Lehečka.
Další členové daviscupového týmu Jakub Menšík a Tomáš Macháč zase poznali Alcaraze z jiné stránky v průběhu právě skončeného Laver Cupu. Se Španělem byli v jednom týmu a Menšík s ním nastoupil do čtyřhry, kterou společně zvládli.
Čtvrtfinálový souboj mezi Českem a Španělskem se uskuteční ve čtvrtek 20. listopadu od 10:00. Vítěz bude čelit Německu, nebo Argentině.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře