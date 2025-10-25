Špatná zpráva z Paříže. Menšík je pořád zraněný a poslední Masters sezony si nezahraje
Menšík už před pár týdny prohlásil, že má zdravotní problémy po celém těle a v závěru sezony postrádá síly. Jeho slova se čím dál tím víc potvrzují. V Pekingu skrečoval čtvrtfinále, pak na Masters v Šanghaji i vinou slabší kondice prohrál hned úvodní zápas, před pár dny nenastoupil k osmifinále v Basileji a teď zrušil účast na posledním Masters v Paříži.
Důvodem je zranění levého chodidla, kvůli kterému odstoupil z probíhající pětistovky ve švýcarské hale. V Paříži měl plnit roli nasazené šestnáctky a v prvním kole vyzvat Francisca Cerúndola. V osmifinále se Menšík mohl utkat s Jannikem Sinnerem.
Ve zbytku tohoto roku má prostějovský rodák v plánu ještě akci ATP 250 v Aténách, listopadový finálový turnaj Davisova poháru a prosincový Turnaj mistrů do 20 let.
V hlavní soutěži pařížské tisícovky se tak představí pouze dva čeští tenisté. Mezi nasazenými je Jiří Lehečka, jenž začne proti monacké senzaci Valentinovi Vacherotovi. Tomáš Macháč nastoupí proti svému poslednímu přemožiteli Flaviovi Cobollimu.
Titul se pokusí obhájit Alexander Zverev a nasazenou jedničkou je aktuální lídr žebříčku Carlos Alcaraz. Hlavní soutěž startuje v pondělí a finále je na programu příští neděli.
Los Čechům vůbec nepřál
