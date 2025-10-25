Špatná zpráva z Paříže. Menšík je pořád zraněný a poslední Masters sezony si nezahraje

DNES, 11:56
Jakub Menšík (20) bohužel potvrzuje svá slova, že v závěru náročné sezony postrádá síly a není stoprocentně fit. Rodák z Prostějova dokonce musel kvůli přetrvávajícím problémům s chodidlem zrušit start na posledním Masters roku v pařížské hale. V hlavní soutěži prestižní tisícovky se tak představí z českých tenistů jen Jiří Lehečka a Tomáš Macháč.
Menšík Jakub
Jakub Menšík musí poslední Masters sezony vynechat (© ADRIAN DENNIS / AFP)

Menšík už před pár týdny prohlásil, že má zdravotní problémy po celém těle a v závěru sezony postrádá síly. Jeho slova se čím dál tím víc potvrzují. V Pekingu skrečoval čtvrtfinále, pak na Masters v Šanghaji i vinou slabší kondice prohrál hned úvodní zápas, před pár dny nenastoupil k osmifinále v Basileji a teď zrušil účast na posledním Masters v Paříži.

Důvodem je zranění levého chodidla, kvůli kterému odstoupil z probíhající pětistovky ve švýcarské hale. V Paříži měl plnit roli nasazené šestnáctky a v prvním kole vyzvat Francisca Cerúndola. V osmifinále se Menšík mohl utkat s Jannikem Sinnerem.

Ve zbytku tohoto roku má prostějovský rodák v plánu ještě akci ATP 250 v Aténách, listopadový finálový turnaj Davisova poháru a prosincový Turnaj mistrů do 20 let.

V hlavní soutěži pařížské tisícovky se tak představí pouze dva čeští tenisté. Mezi nasazenými je Jiří Lehečka, jenž začne proti monacké senzaci Valentinovi Vacherotovi. Tomáš Macháč nastoupí proti svému poslednímu přemožiteli Flaviovi Cobollimu.

Titul se pokusí obhájit Alexander Zverev a nasazenou jedničkou je aktuální lídr žebříčku Carlos Alcaraz. Hlavní soutěž startuje v pondělí a finále je na programu příští neděli.

Los Čechům vůbec nepřál

Přehled turnaje ATP Masters 1000 v Paříži

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

10
Kandinsky1
25.10.2025 14:31
To je fuk, stejně by tam prd uhrál. A v DC to bude podobné.
Reagovat
Kandinsky1
25.10.2025 14:31
Reagovat
kecam
25.10.2025 14:10
postrádá síly - cherchez la femme? pepinka de argentine...
Reagovat
aape
25.10.2025 12:48
Zatím se vyjádřily dvě optimistické stálice TP
Kuba ať si ty bolístky poctivě zaléčí, není kam spěchat
Reagovat
com
25.10.2025 12:51
ale ještě řekni, že to tak není.. Kdyby vyfásnul nekoho mimo top 50, tak určite neodtúpí, nikdy! Ale, že vyfásnul žebříčkovýho soupeře s kterým to má 0:2, tak hned valí omluvenku
Reagovat
Georgino
25.10.2025 12:58
Obávám se že máš pravdu.
Reagovat
aape
25.10.2025 12:58
to nevíš, třeba čekal do poslední chvíle, jestli se ten problém nezlepší...
Tohle dokáže posoudit jedině Karča zLoun, jak to bylo
Reagovat
Amadeus1
25.10.2025 12:41
Budoucí majitel 10 GS poletí příští rok v březnu žebříčkem jak namydlenej blesk. Snad se udrží aspoň v TOP50.
Reagovat
com
25.10.2025 12:06
zas si počkal na los a pak se odhlásil, fakt trapák
Reagovat
darek.vrana
25.10.2025 14:25
Jako že mohl mít o tolik lepší los? Pochybuju, že hráč top 20 na světě uvažuje jako ty a bojí se zrovna Cerundola.
Reagovat

