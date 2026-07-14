Spojení ATP a WTA se odkládá. Důvodem jsou finanční neshody i škrty v deblu
Britský deník The Guardian v pondělí informoval, že jednání o fúzi, která by sjednotila komerční a mediální práva obou organizací, ztroskotala kvůli neshodám ohledně rozdělení příjmů. WTA se rozhodla od dohody odstoupit, přestože se loni zdálo, že je blízko uzavření.
Současná prezidentka WTA Valerie Camilloová údajně nebyla spokojena s podmínkami, které přijal její předchůdce Steve Simon, jenž odešel z funkce na konci loňského roku. Přestože generální ředitel ATP Eno Pollo v lednu prohlásil, že obě strany jsou „velmi blízko dohodě“, optimismus se nenaplnil.
Při ročních příjmech 142 milionů dolarů v roce 2024 — oproti 294 milionům dolarů u ATP — by WTA teoreticky z dlouhodobého hlediska ze spojení prostředků profitovala, ale finální návrh odmítla.
Škrty ve WTA
Po krachu jednání čelí WTA nutnosti výrazně omezit svůj provozní rozpočet a už začala šetřit, když na velké akce, jako je turnaj ve Wimbledonu, vysílá méně zaměstnanců.
Přestože odměny pro tenistky zatím zůstávají nedotčené, v zákulisí roste obava, že částky na turnajích mohou být v budoucnu zmrazeny nebo sníženy. Tyto obavy zesílily poté, co se WTA tento měsíc rozhodla ukončit tříletou smlouvu se Saúdskou Arábií o rok dříve. Finále Turnaje mistryň se tak letos neuskuteční v Rijádu, ale v Indian Wells v Kalifornii.
Neshody v deblu
Přes finanční tlak WTA ujistila, že nehodlá následovat ATP v plánu na razantní škrty v deblovém okruhu.
Podle návrhu, který byl minulý týden projednáván s mužskými tenisty, ATP plánuje:
- Snížit pavouky čtyřher na turnajích Masters 1000 na polovinu (pouze na 16 dvojic).
- Omezit pavouky na menších turnajích pouze na 8 dvojic.
- Snížit podíl odměn určených pro deblisty z 20 % na 10 %.
WTA naopak zachová současný formát svých deblových soutěží beze změny, dodal Guardian.
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