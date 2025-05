Spokojený Lehečka: Našel jsem věci, které jsem na antuce nedělal

FRENCH OPEN - Jiří Lehečka (23) byl spokojený s úspěšným vstupem do Roland Garros, kam se vrátil po dvou letech. Přestože se mu v posledních měsících příliš nedařilo, nenechal se tím rozhodit a porazil Australana Jordana Thompsona (31) jasně 6:4, 6:2, 6:1. V rozhovoru s novináři řekl, že mu podmínky v Paříži sedí, a vrátil se i k situaci, kdy při cestě do Paříže udeřil do letadla, v němž cestoval, blesk.

Lehečka – Thompson 6:4, 6:2, 6:1

"Upřímně, Paříž není můj nejoblíbenější grandslam, co se týče města a tak. Ale grandslam je prostě grandslam. Herní podmínky jsou tady suprové. To je hlavní, na co se snažím soustředit," řekl Lehečka. "V Monaku, Madridu a tady se mi hraje moc dobře. Přijde mi, že herní podmínky mi jdou na ruku s tím, jaký herní styl hraju a o co se snažím v zápase opírat. Jsem rád, že jsem konečně mohl po dvou letech si tady ten grandslam zahrát," řekl Lehečka, který vloni chyběl kvůli únavové zlomenině bederního obratle.



Třiadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi neprožil v posledních měsících úspěšné období. Od konce února do poloviny května vyhrál jen jedno z osmi utkání. Až v generálce na Roland Garros v Hamburku se dostal do čtvrtfinále.



"Přeci jenom takové období v té sezoně nebo kariéře vždycky přijde. Vždy jsem se snažil na to nedívat se svěšenou hlavou. Všechny zápasy, které jsem prohrál v antukové sezoně, byly těsné. O kousek mi uteklo vítězství," uvedl Lehečka.

"Samozřejmě bych si přál pořád vyhrávat, ale tenis je tak vyrovnaný, že každý může porazit kohokoliv. Bylo důležité, že jsem pořád věřil, že můžu svůj antukový tenis najít. Odjel jsem do Hamburku, kde jsem zahrál dva slušný zápasy. A teď jsme tady v Paříži, je to pro mě poslední antukový turnaj sezony, a když se budu držet věcí, kterých mám, můžu dojít daleko," doplnil 34. hráč světa.

Věří, že tři výhry z posledních čtyř zápasů by mohly znamenat restart. "Jsem přesvědčen, že moje hra je kvalitní. A že když vydržím poctivě makat a nebudu se hroutit z toho, že mi dva měsíce nevyšly, tak že úspěchy přijdou. Na kurtu se cítím opět dobře. Teď dlouhou dobu nic neobhajuju. To je na jednu stranu nevýhoda, protože ty body mi tenhle rok chyběly. Celkově se soustředím na to, abych na kurtu předváděl to, co chci, a abych se opíral o své hlavní zbraně. A kolik získám bodů, se uvidí," řekl Lehečka.



Neúspěšné období, kvůli němuž se propadl na pozici české trojky, bere jako další zkušenost v kariéře. "Každé období vám něco dá. Předně je ale potřeba se dívat sám na sebe. Našel jsem věci, které jsem na antuce nedělal, malinko jsem upravil pohyb. Upravil jsem věci, na které jsem přišel jen díky tomu, že jsem každý den makal dál a dál. To je jediná možnost, jak se vrátit na vítěznou vlnu. Jsem rád, že jsem na konci antukové sezony uhrál i nějaké slušné výhry," uvedl.



Po cestě z Hamburku se mu také stala nepříjemná situace, protože do letadla, v němž do Paříže cestoval, uhodil blesk. "Jen jsem slyšel ránu, jak kdyby vám pod nohy hodili petardu. S letadlem se vůbec nic nestalo, probliklo sotva jedno světlo. Kdybych měl nasazená sluchátka, snad si nevšimnu, že se něco stalo. Pilot nám ale vysvětlil, že podle protokolu se musí letadlo po přistání zkontrolovat. A v Paříži neměli svoje techniky, takže jsme se bohužel museli vrátit zpátky do Hamburku. Největší nepříjemnost byla, že jsme tam museli pár hodin přespat a letět až další den. Naštěstí jsem měl zaplacený byznys a přednostně mě přebookovali hned na první let v šest ráno," líčil český tenista.



V dalším utkání na Roland Garros narazí Lehečka na turnajovou šestadvacítku Španěla Alejandra Davidoviche. S ním má zatím bilanci 2:0 "Bude to určitě velký boj. On je výborný antukář, tenhle rok má slušně rozjetou sezonu. Ale řekl bych, že na něj mám docela slušnou hru. Dvakrát jsem s ním hrál, známe se, hodněkrát jsme spolu trénovali. Budu se snažit opírat o zbraně, které mi tady fungují, a soustředit se poctivě na každý balon. Pevně věřím, že to vyjde," doplnil Lehečka.

Výsledky dvouhry mužů na French Open