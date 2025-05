Šťastná Gauffová po noční bitvě: Děkuji fanouškům, teď to bude jiné

WTA ŘÍM – Coco Gauffová (21) se po více než tříapůlhodinovém maratonu, který byl nejdelším zápasem probíhající sezony, probojovala do finále římského podniku. V dramatickém semifinále přetlačila Číňanku Qinwen Zheng (22) po setech 7:6, 4:6, 7:6 a po utkání nezapomněla poděkovat fanouškům, kteří ji v pozdní noční hodině hlasitě podporovali.

Qinwen Zheng – Gauffová 6:7, 6:4, 6:7

Páteční noc přinesla jeden z nejdivočejších zápasů letošní antukové sezony. Gauffová i Zheng svedly bitvu plnou emocí, zvratů a také nevynucených chyb – těch se během zápasu nastřádalo celkem 158. Přesto zápas přinesl nezapomenutelný zážitek, který se natáhl hluboko do noci a skončil až krátce po půlnoci.



"Tohle vítězství pro mě hodně znamená. Jsem vděčná, že jsem si poprvé zahrála semifinále tady v Římě a dokázala ho zvládnout. Děkuji všem fanouškům, kteří vydrželi až do konce. Vím, že už bylo hodně pozdě, ale cítila jsem obrovskou podporu. Možná to ve finále nebude stejné – a to je vlastně dobře," vtipkovala světová trojka v pozápasovém rozhovoru.

Zápas byl výjimečný nejen svou délkou, ale i okolnostmi – Gauffová čelila celkem 27 brejkbolům, z nichž 17 dokázala odvrátit. "Nemám žádné rituály nebo pověry, i když se snažím dělat před zápasy podobné věci. Vždy jím to samé. Můj táta je ale hodně pověrčivý – možná proto už mě dlouho nesleduje z lóže. Prý je to na něj moc nervů,“ prozradila Gauffová s úsměvem.

Ještě nedávno to přitom vypadalo, že má Gauffová herní krizi. Jejím nejlepším letošním výsledkem bylo čtvrtfinále na Australian Open, které pro ni mělo hořkou příchuť. V Madridu ale Američanka znovu našla formu, prošla do finále a nyní si o titul zahraje znovu – tentokrát na římské antuce proti domácí Jasmine Paoliniové.



"Snažím se si každý den na turnaji užít, jít na kurt bez zbytečného tlaku a být sama sebou. Dnešek nebyl mým nejlepším dnem, ale i tak jsem hrdá, jak jsem zápas zvládla," dodala Gauffová, která se po turnaji v Římě posune na druhé místo světového žebříčku.

