Šťastný Norrie po skalpu Alcaraze: Nejdůležitější vítězství mé kariéry!

DNES, 13:06
Obrovským překvapením skončil úterní duel druhého kola pařížského Masters mezi úřadující světovou jedničkou Carlosem Alcarazem (22) a jeho o osm let starším soupeřem Cameronem Norriem (30). Britský tenista po senzační výhře (4:6, 6:3, 6:4) označil svůj triumf za nejdůležitější vítězství své dosavadní kariéry.
Cameron Norrie po triumfu nad Carlosem Alcarazem (@ Federico Pestellini/PsnewZ / Bestimage / Profimedia)

Norrie, který se po zdravotních problémech znovu drápe zpět mezi světovou špičku, těžko hledal po nečekaném triumfu nad šestinásobným grandslamovým vítězem slova.

"Tohle je pro mě obrovské, opravdu velmi důležité. Zranění, které jsem utrpěl loni, mi na začátku této sezony hodně ztížilo návrat na kurty. Musel jsem znovu najít herní jistotu, ale také se dostat do kondice tak, abych byl konkurenceschopný," řekl Norrie, jenž byl ještě před půl rokem až na 91. místě světového žebříčku.

"Řekl jsem si, že na sebe musím přestat vyvíjet tlak a prostě si jen užívat fakt, že můžu hrát tenis. To, že se mi podařilo porazit momentálně nejsebevědomějšího a nejlepšího hráče na světě, je neuvěřitelné. Jsem moc šťastný, nesmírně si tohoto vítězství vážím. Porazil jsem světovou jedničku a myslím, že klidně můžu říct, že je to nejdůležitější vítězství mé kariéry," dodal Brit.

"Pocity, které po takovém vítězství mám, překonávají i to, co jsem cítil, když jsem před čtyřmi lety vyhrál v Indian Wells," pokračuje Norrie, který si v sezoně 2022 zahrál i semifinále Wimbledonu.

Rodák z jihoafrického Johannesburgu si zakládá především na výborné fyzické kondici, která podle jeho slov stojí za současnými úspěchy. "Letos jsem opravdu tvrdě pracoval. Teď se ukazuje, že jsem se vydal správnou cestou a že to stojí za to," pokračoval.

Norrie si tak připsal již své třetí vítězství nad Alcarazem, ve vzájemných zápasech vede Španěl jen 5:3. Z posledních pěti duelů se ale hned ve třech případech radoval levou rukou hrající britský tenista.

Po výhře nad Španělem čeká Norrieho v osmifinále vítěz duelu mezi Arthurem Rinderknechem a Valentinem Vacherotem.

Nejdřív chvála, pak kritika. Tohle je antuka, rozčiloval se Alcaraz kvůli pomalému povrchu

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

9
Přidat komentář
PTP
29.10.2025 15:23
Cameron Norrie - nejlepší britský antukář
Reagovat
pantera1
29.10.2025 14:40
Práce přece hyzdí , jak říkal Krásný princ . Takže se to nesmí přehánět .
Reagovat
pantera1
29.10.2025 14:40
Patří pod pana Coma.
Reagovat
com
29.10.2025 15:01
Valentinka si muzeme odskrtnout
Reagovat
pantera1
29.10.2025 15:17
Dělá ti radost Valentýn dobrotivý a šetří tvé citlivé zažívání .
Reagovat
PTP
29.10.2025 15:20
Tu náplast na nose bych kvalifikoval jako nepovolený doping.
Reagovat
Trojchyba_Mat
29.10.2025 15:21
Nico Jarry left the chat...
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
29.10.2025 16:16
Je holt silně závislý na čichání toluenu a nedokáže bez něj být ani při zápasu proti Alkáčovi!
Reagovat
com
29.10.2025 14:32
je to tu nejaky mrtvy.. To si davaj redaktori TP poledni pauzu?

Chybi mi ty clanky
1) Jak Casper ztratil sanci na TM smile
2) Jak Grišánek po jednom zapase už zase nenastoupil.. Co to jako je?
3) Jak Valentinek prehral zas bratrance a utoci na dalsi titul z masters smilesmile

Tak šup holoto do práce.. Podzimní prazdniny mam jen ja
Reagovat

