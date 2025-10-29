Šťastný Norrie po skalpu Alcaraze: Nejdůležitější vítězství mé kariéry!
Norrie, který se po zdravotních problémech znovu drápe zpět mezi světovou špičku, těžko hledal po nečekaném triumfu nad šestinásobným grandslamovým vítězem slova.
"Tohle je pro mě obrovské, opravdu velmi důležité. Zranění, které jsem utrpěl loni, mi na začátku této sezony hodně ztížilo návrat na kurty. Musel jsem znovu najít herní jistotu, ale také se dostat do kondice tak, abych byl konkurenceschopný," řekl Norrie, jenž byl ještě před půl rokem až na 91. místě světového žebříčku.
"Řekl jsem si, že na sebe musím přestat vyvíjet tlak a prostě si jen užívat fakt, že můžu hrát tenis. To, že se mi podařilo porazit momentálně nejsebevědomějšího a nejlepšího hráče na světě, je neuvěřitelné. Jsem moc šťastný, nesmírně si tohoto vítězství vážím. Porazil jsem světovou jedničku a myslím, že klidně můžu říct, že je to nejdůležitější vítězství mé kariéry," dodal Brit.
"Pocity, které po takovém vítězství mám, překonávají i to, co jsem cítil, když jsem před čtyřmi lety vyhrál v Indian Wells," pokračuje Norrie, který si v sezoně 2022 zahrál i semifinále Wimbledonu.
Rodák z jihoafrického Johannesburgu si zakládá především na výborné fyzické kondici, která podle jeho slov stojí za současnými úspěchy. "Letos jsem opravdu tvrdě pracoval. Teď se ukazuje, že jsem se vydal správnou cestou a že to stojí za to," pokračoval.
Norrie si tak připsal již své třetí vítězství nad Alcarazem, ve vzájemných zápasech vede Španěl jen 5:3. Z posledních pěti duelů se ale hned ve třech případech radoval levou rukou hrající britský tenista.
Po výhře nad Španělem čeká Norrieho v osmifinále vítěz duelu mezi Arthurem Rinderknechem a Valentinem Vacherotem.
Chybi mi ty clanky
1) Jak Casper ztratil sanci na TM
2) Jak Grišánek po jednom zapase už zase nenastoupil.. Co to jako je?
3) Jak Valentinek prehral zas bratrance a utoci na dalsi titul z masters
Tak šup holoto do práce.. Podzimní prazdniny mam jen ja