Stephensová smetla Teichmannovou a je ve čtvrtfinále Roland Garros

Bývalá vítězka US Open Sloane Stephensová smetla 6-0 6-2 v životní formě hrající Švýcarku Jil Teichmannovou, která hrála osmifinále grandslamu poprvé v kariéře, a připravila ji o premiérový posun do Top 20.



O semifinále si americká finalistka z roku 2018 Stephensová zahraje s krajankou Cori Gauffovou (h2h 1-0). 18letá Američanka dnes porazila 6-4 6-0 Belgičanku Elise Mertensovou a bez ztráty setu postoupila do čtvrtfinále, čímž obhájila loňský výsledek a vyrovnala své grandslamové maximum.



Martina Trevisanová loni v Paříži šokovala postupem do čtvrtfinále a letos své grandslamové maximum vyrovnala po osmifinálové výhře 7-6 7-5 nad Aliaksandrou Sasnovičovou.



O své největší semifinále si 28letá Italka Trevisanová zahraje s Leylah Fernandezovou. 19letá Kanaďanka, finalistka loňského US Open, porazila 6-3 4-6 6-3 Američanku Amandu Anisimovovou a podruhé postoupila do čtvrtfinále grandslamu.









• FRENCH OPEN 2022 •

Paříž (Francie), antuka, 43.600.000 eur

nedělní výsledky (29. 05. 2022) • Dvouhra mužů - osmifinále • Djokovič (1-Srb.) - Schwartzman (15-Arg.) 6-1 6-3 6-3 Zverev (3-Něm.) - Zapata (Šp.) 7-6(11) 7-5 6-3 Nadal (5-Šp.) - Auger-Aliassime (9-Kan.) 3-6 6-3 6-2 3-6 6-3 Alcaraz (6-Šp.) - Chačanov (21) 6-1 6-4 6-4 • Dvouhra žen - osmifinále • Fernandezová (17-Kan.) - Anisimovová (27-USA) 6-3 4-6 6-3 Gauffová (18-USA) - Mertensová (31-Belg.) 6-4 6-0 Stephensová (USA) - Teichmannová (23-Švýc.) 6-2 6-0

Trevisanová (It.) - Sasnovičová (Běl.) 7-6(10) 7-5 • Smíšená čtyřhra - 2. kolo • Escobar/Hradecká (Ekv./ČR) - Bopanna/Klepačová (5-Ind./Slovin.) 7-6(2) 6-4 • Dvouhra juniorů - 1. kolo • Menšík (3-ČR) - Williams (USA) 6-3 3-6 7-5 Nicod (16-ČR) - La Serna (Arg.) 6-3 4-6 6-4 Bartoň (ČR) - Godsick (USA) 6-2 6-4 Demin (-) - Petr (ČR) 7-5 5-7 6-3 • Dvouhra juniorek - 1. kolo • Havlíčková (9-ČR) - Pawlaková (Fr.) 6-4 7-5 Bejlek (10-ČR) - Lakiová (Řec.) 7-5 6-3 Bartůňková (13-ČR) - Macaveiová (USA) 3-6 7-6(1) 7-6(8) Šalková (ČR) - Costoulasová (2-Belg.) 6-7(5) 6-1 6-3 Jiménezová (3-And.) - Valentová (ČR) 6-7(4) 6-2 6-0 Hovdeová (6-USA) - Tomajková (ČR) 6-3 6-2 Limová (Fr.) - Štruplová (ČR) 3-6 6-4 6-4 Moyanová (Arg.) - Klimovičová (ČR) 7-5 3-6 6-2