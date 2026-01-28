Stížnosti tenistek na nedostatek soukromí jsou oprávněné, přijdou změny, říká šéfka WTA
"Nedávné stížnosti hráček WTA na Australian Open na kamery mimo kurty byly naprosto odůvodněné. Je to velmi lidský a férový požadavek - sportovci potřebují prostory, kde se mohou uvolnit a nebudou neustále pod dohledem. Poskytnutí tohoto prostoru je součástí naší zodpovědnosti jako sportu. WTA bude naslouchat svým hráčkám a reagovat na podobné stížnosti," uvedla dnes v prohlášení šéfka WTA Valerie Camillová.
Gauffovou v úterý zastihly kamery v útrobách Areny Roda Lavera, jak po vyřazení s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou ve čtvrtfinále vzteky rozbila raketu. Záběry se dostaly na veřejnost, což se jednadvacetileté Američance nelíbilo, protože s vybitím frustrace cíleně čekala, až bude mimo kurt a z dohledu diváků. Polka Šwiateková zase připomněla, že i jí se letos v Austrálii dostalo nechtěné pozornosti. Pořadatelé jí kvůli zapomenuté akreditaci neumožnili vstup na kurt, všechno zachytily kamery a video obletělo internet.
Organizace Tennis Australia uvedla, že kamery v zákulisí jsou kvůli tomu, aby poskytly fanouškům "hlubší spojení" s hráči. Pořadatelé úvodního grandslamu sezony nicméně chtějí spolupracovat s tenisty, aby našli řešení jejich stížností.
"Chceme naslouchat hráčům a chceme pochopit, co potřebují a co chtějí," uvedl ředitel turnaje Craig Tiley pro Tennis Channel. "Takže jako první jim řekneme: Slyšeli jsme vás a uděláme opatření, která je nutné udělat. Je tenká hranice mezi propagací hráčů a turnaje a tím, kde jsou kamery."
WTA uvedla, že už zredukovala množství kamer mimo kurty na svých turnajích a vyzvala k tomu i ostatní organizátory a televizní společnosti. "Mělo by se tím zajistit, aby na turnajích byly náležité hranice."
Vztek po šíleném debaklu: Gauffová rozmlátila raketu až mimo kurt, ale kamerám neunikla
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře