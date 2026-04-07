Strýcová i Nosková si pochvalují týmovou atmosféru. Po triumfu se připojila už i Bouzková
Strýcovou čeká v Bielu premiéra v roli kapitánky a tentokrát už se bude moci opřít o velmi silný tým v čele se 14. hráčkou světa Noskovou. Na kvalifikaci Billie Jean King Cupu dorazily také teenagerka Valentová, Lucie Havlíčková a Markéta Vondroušová, která se vrací po zranění. Poslední posilou do týmu byla Bouzková, která přicestovala přímo z Bogoty, kde v neděli slavila titul.
Někdejší deblová světová jednička si pochvalovala týmovou atmosféru i podmínky, které jim švýcarští organizátoři připravili. "Jsme tu teprve den a půl a už jsme dvě hodiny trénovaly na hlavním kurtu. Je to zde skvěle připravené. Není to úplně nejrychlejší kurt. Bude to chtít ještě pár hodin tréninku, ale holkám to zatím sedí," řekla Strýcová.
Komentovala také velmi netradiční situaci Valentové. Nejmladší hráčka týmu bude muset Biel opustit a vrátit se do Česka, kde ji čeká maturita. Poté by se k výběru měla znovu připojit. "Tereza odehraje trénink a jde se učit. Je to netradiční, ale poradíme si s tím. Odletí a zase přiletí," řekla kapitánka. "I tak se může stát, že půjde do zápasu. Ještě uvidím, která z hráček půjde, ale nemohu to říct teď," dodala.
Strýcová se přivítala i s Belindou Bencicovou, která je pro český tým velmi známou soupeřkou. "Známe se, hrály jsme spolu i debla," komentovala Strýcová. Se švýcarskou jedničkou má zkušenosti i Nosková. "S Belindou jsem hrála už někdy ve 12 letech. Už v tu dobu byla jednou z největších švýcarských i světových hvězd," řekla Češka, která proti Švýcarce loni prohrála ve finále v Tokiu.
Česká jednička prozradila, že má tuto týmovou soutěž moc ráda a nominaci přijímá vždy, když alespoň trochu může. V Bielu bude reprezentovat Česko i přesto, že v následujícím týdnu má hrát prestižní antukovou pětistovku ve Stuttgartu. "Těšila jsem se strašně, mám hrozně ráda ten týden strávený s týmem. Sice mě čeká příští týden turnaj, ale nominaci bych neodmítla," řekla Nosková.
Rodačka ze Vsetína si pochvalovala mimo jiné i přístup nové kapitánky. "Bára je plná energie, vždycky byla a vždycky bude. Myslím, že se tým nastartuje trochu jiným směrem. Máme tu i Petra Pálu, jsou jako jin a jang. Nálada v týmu je super," odhalila. Přiznala také, že si pozici týmové jedničky nijak nepřipouští.
Připravuje se i šampionka Bouzková
Do dějiště dorazila už i Bouzková, která přiletěla v pondělí večer z Bogoty. V Kolumbii získala v neděli třetí kariérní triumf a hned po proměněném mečbolu směřovaly její kroky směrem k cestě do Švýcarska. "Sešla jsem z kurtu a asi hodinu jsem se podepisovala dětem. Sbalila jsem si na hotelu, dala si pizzu s nutellou a letěla jsem devět hodin do Madridu, pak autem do Bielu," řekla Češka, která už v úterý v Bielu odehrála první trénink.
Bouzková tak přijela ve skvělé formě a navíc po vyrovnání svého žebříčkového maxima, kterým je 24. příčka. "Jsem hrozně ráda, že se to tam povedlo. Byl to těžký týden, byla tam vysoká nadmořská výška a jsem ráda, že jsem to tam zvládla," uvedla. "TOP 30 byl můj cíl, který jsme si dali před rokem. Jsem hrozně ráda, že jsem se vrátila na svůj nejlepší žebříček, kde jsem byla před třemi lety. Doufám, že to ještě vylepším," dodala.
Češka hrála v Bielu už v roce 2017, kdy na turnaji WTA prošla kvalifikací a v prvním kole prohrála se Strýcovou, svou nynější kapitánkou. "Už se těším až si vyzkouším kurt. Hned se mi vybaví vzpomínky, jak jsem tu byla před devíti lety," řekla.
V týmu Švýcarek je kromě světové jedenáctky Bencicové i zkušená Viktorija Golubicová, bývalá 62. hráčka žebříčku Rebeka Masárová a teprve dvacetiletá Céline Naefová. Kapitánem domácího výběru je Heinz Günthardt.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Cíl v podobě návratu do top 30 má splněný, bylo by pěkné se tam nějakou dobu udržet a ideálně maximum ještě o nějaké místo vylepšit.
Na zápas s Bárou Strýcovou v roce 2017 jsem se díval, Maruška byla tehdy ještě hubenější než teď a nehrála ještě v oblečení značky Joma. Tu obléká až od sezony 2018. Od té doby ušla dlouhou cestu vzhůru...
Její kariéra je moc hezká, sice má spoustu zápasů, kdy se na ni těžko dívá a člověk má obavy, že ani nepřepinkne síť, ale celkově se jí pořád daří něco zlepšovat, posouvat svou výkonnost. Když se trochu propadne, vrátí se časem zpátky a sbírá úspěchy. Dobře se jí fandí i proto, že nic nevzdává, do každého turnaje dá aktuální maximum a vlastně v každém roce od jejího plnohodnotného vstupu na WTA okruh (2019) se jí něco povedlo. Možná, že i ten vrchol má pořád před sebou...
2020 - Monterrey, 21 - Melbourne, 22 - Guadalajara a Praha, 23 - Nanchang, 24 - Bogota a Washington, 25 - Praha, 26 - Bogota (zatím)
To není případ Marie, která v létě jistě oslaví 7 let nepřetržitě strávených v první stovce a od srpna 2019 hraje jen WTA okruh. Za tu dobu si na ITF odskočila jen v únoru 2020 (Nicholasville) a v dubnu 23 (Oeiras, protože kvůli zemětřesení zrušili Istanbul).
Na Marii je vidět, že tenisovou kariéru bere s nadhledem, sice má ambice a touhu se posouvat dál, ale zároveň se nehroutí z neúspěchů a má zřejmě spokojený život mimo kurty. To je nejlepší prevence proti vyhoření.
Volba oblíbené tenistky se mi povedla, musím se pochválit
To je strop!