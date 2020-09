Strýcová v Římě na úvod neztratila set a zahraje si s obhájkyní titulu Karolínou Plíškovou. Postupuje i Bouzková

Barbora Strýcová před více než rokem prožila svůj životní turnaj, když se ve Wimbledonu poprvé v kariéře dostala do semifinále grandslamu ve dvouhře a ve čtyřhře získala svůj premiérový grandslamový vavřín. Od té doby se ale 34leté rodačce z Plzně vůbec nedaří.

Česká veteránka na následujících 12 turnajích uspěla jen v pěti duelech a na žádném z nich nevyhrála dva zápasy v řadě. Tuto černou sérii může zlomit na právě probíhající akci Premier 5 v Římě, kde si v roce 2016 zahrála čtvrtfinále.

Strýcová je sice v žebříčku o pět míst výše než Veronika Kuděrmetovová, ale v premiérovém souboji s Ruskou nebyla favoritkou. Přesto na antuce v italské metropoli dokázala za hodinu a půl zvítězit jasně dvakrát 6-3 a připsala si první výhru po pauze, po které se představila pouze v Praze a vypadla hned v prvním kole. Do Spojených států necestovala.

Strýcová na kurtu až do stavu 6-3 5-2 naprosto dominovala, chybující soupeřce nabídla jediný brejkbol a sama brejk slavila třikrát. Jediné zaváhání na podání předvedla až v samotném závěru, když utkání nedokázala doservírovat. Nemuselo ji to však mrzet, jelikož zápas vzápětí ukončila na returnu po proměnění celkově třetího mečbolu.

Strýcová ve druhém kole vyzve nasazenou dvojku, českou jedničku a loňskou šampionku Karolínu Plíškovou, která měla v úvodním kole volný los a po pauze vyhrála jen jeden ze tří zápasů. Pokud bychom počítali i dva souboje z českých exhibičních turnajů během koronavirové pauzy, pak Plíšková vyhrála posledních pět střetnutí a ve vzájemné bilanci dominuje 6-1.



Prvním kolem prošla i Bouzková

Krátce po Strýcové zvládla úvodním kolem projít Marie Bouzková. Dvaadvacetiletá Češka si těsně před pauzou v Monterrey zahrála své premiérové finále na turnajích WTA a na něj po restartu sezony úspěšně navazovala na amerických betonech, kde se dostala do čtvrtfinále v Lexingtonu a osmifinále generálky v New Yorku, přičemž slavila skalpy Johanny Kontaové či Petry Kvitové.

Dobrou formu si zřejmě přivezla i do Říma, kde svou premiéru zahájila vítězstvím 6-3 6-4 nad Ajlou Tomljanovičovou. Australance tak oplatila hořkou porážku z prvního kola loňského US Open, v němž proti ní ztratila jasné vedení.

Bouzková si na začátku utkání se ztrátou pouhých dvou fiftýnů vypracovala rychlé vedení 3-0, ale vzápětí o něj přišla a soupeřka srovnala. Následující tři gamy a tím i první set však patřily české tenistce. Ve druhé sadě naopak jako první na podání zaváhala Bouzková a prohrávala 1-3. Poté ovšem dvakrát za sebou Tomljanovičové sebrala podání a náskok brejku už nepustila.

Bouzková bude o postup do osmifinále bojovat v premiérovém vzájemném měření sil s Jelenou Rybakinovou. Rovněž kometa letošní sezony úspěšně zahájila svou premiéru v Římě. Nasazená desítka se letos již potřetí potkala s Jekatěrinou Alexandrovovou a poprvé uspěla, ruskou tenistku přehrála 6-0 6-4.

První kolo zítra čeká ještě nasazenou Markétu Vondroušovou a Kateřinu Siniakovou.

Elena Rybakina seals the straight sets win over Alexandrova!



