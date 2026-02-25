Suverénní Menšík zničil nervózního Australana, v Dubaji si zahraje o semifinále
Ve dvou vzájemných zápasech neztratil Menšík s Popyrinem ani set a tuto statistiku si nehodlal pokazit ani ve třetím střetnutí s Australanem. V úvodu utkání si oba tenisté drželi svá podání, do drobných problémů se dostal ve čtvrté hře rodák ze Sydney, když si svůj servis musel vybojovat přes shodu.
Menšík se stejně jako v úvodním zápase s Hubertem Hurkaczem, kdy získal 97 % výměn po svém prvním servisu, mohl opřít o kvalitní podání a soupeře k brejkové možnosti nepouštěl. Český tenista byl ve výměnách aktivnějším hráčem, svého soupeře dostával pod tlak dlouhými údery k základní čáře. To se mu vyplatilo v šesté hře, kdy přesným bekhendovým volejem proměnil druhý brejkbol. Ten vzápětí potvrdil na svém podání a dostal se do vedení 5:2.
Přemožitel Jannika Sinnera z Dauhá byl v úvodním dějství na kurtu jednoznačně lepším hráčem, trápící se Popyrin byl drtivou většinu výměn v defenzivě a potvrzoval, že ho začátek sezony nezastihl v dobré formě. Česká jednička už sadu dovedla do bezproblémového konce 6:3 a po 35 minutách hry tak šla do vedení 1:0 na sety.
Ani druhé dějství na jednoznačném průběhu zápasu nic nezměnilo. Menšík nejdříve vyřešil ve druhé hře drobné problémy na svém podání, když ztrácel 0:30, následně ale uspěl na returnu a šel do vedení 2:1. Chybující Australan zkoušel změnit průběh zápasu přechody na síť, ale ani tady neslavil příliš úspěchů. Menšík následně bez problémů brejk potvrdil a vedl již o dva gamy.
Obdivovatel legendárního Argentince Juana Martína del Potra naprosto vypadl z role, často diskutoval se svým týmem, na kurtu působil nervózně a podrážděně. Když si Popyrin prohrál svůj další servis, bylo o vítězi utkání rozhodnuto. Menšík už dovedl utkání do bezproblémového vítězství po setech 6:3, 6:2 a připsal si 12 vítězství ze 13 odehraných zápasů v letošní sezoně.
Výsledky dvouhry na turnaji ATP 500 v Dubaji
