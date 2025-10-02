Svrčina je Šanghaji ve druhém kole a doplnil nasazené české trio. Čeká ho odveta s Medveděvem
Wu – Svrčina 5:7, skreč
Svrčinovi se v začátku utkání dařilo na příjmu, když dvakrát sebral Wuovi podání. První brejk ještě potvrdit nedokázal, podruhé však už nezaváhal a odskočil do vedení 4:1. Vedení však i tak ztratil a nechal Číňana srovnat. Českému hráči ale vyšla lépe koncovka a v dvanáctém gamu získal potřetí soupeřovo podání a tím i úvodní sadu.
Jeho soupeř, který se nechal ošetřovat o chvíli dříve za stavu 5:6, se po 52 minut trvajícím prvním setu rozhodl utkání skrečovat. Wu měl potíže s levým stehnem a největší domácí akce tak pro něj skončila velkým zklamáním.
Český tenista si tak letošní bilanci v Číně zlepšil na sedm výher, mezi které patří především skalpy Itala Mattea Berrettiniho a domácího Zhizhen Zhanga v Hangzhou, a tři porážky. V Šanghaji slavil letos vůbec poprvé, protože loni tu skončil hned v úvodním kole kvalifikace. Na čínské tisícovce jsou tak ve druhém kole všichni čtyři Češi, kteří se na turnaj přihlásili. Jiří Lehečka, Jakub Menšík a Tomáš Macháč měli jako nasazení na úvod volno.
O čtvrtou výhru v řadě a premiérový postup do třetího kola na tisícovkách se utká s Daniilem Medveděvem. Na Rusa narazil i při svém předchozím úspěchu na Masters, když se letos v Torontu dostal do hlavní soutěže jako lucky loser a v prvním kole vyřadil Belgičana Alexandera Blockxe. S bývalou světovou jedničkou tehdy prohrál těsně 6:7, 4:6.
Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Šanghaji
