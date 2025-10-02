Svrčina je Šanghaji ve druhém kole a doplnil nasazené české trio. Čeká ho odveta s Medveděvem

DNES, 08:15
Aktuality 7
ATP ŠANGHAJ - Dalibor Svrčina (22) na tisícovce v Šanghaji ve třech zápasech stále ještě neztratil set a navázal na úspěšnou kvalifikaci. Proti domácímu Yibing Wuovi (25) získal první set poměrem 7:5 a poté mu domácí hráč vzdal kvůli zranění levého stehna. Český mladík tak postoupil do druhého kola, kde doplnil trio nasazených Čechů a vyrovnal svůj nejlepší výsledek na turnajích Masters. O jeho překonání si zahraje opět s Daniilem Medveděvem.
Dalibor Svrčina v Šanghaji postoupil do druhého kola (@ Phamai Techaphan / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Wu – Svrčina 5:7, skreč

Svrčinovi se v začátku utkání dařilo na příjmu, když dvakrát sebral Wuovi podání. První brejk ještě potvrdit nedokázal, podruhé však už nezaváhal a odskočil do vedení 4:1. Vedení však i tak ztratil a nechal Číňana srovnat. Českému hráči ale vyšla lépe koncovka a v dvanáctém gamu získal potřetí soupeřovo podání a tím i úvodní sadu.

Jeho soupeř, který se nechal ošetřovat o chvíli dříve za stavu 5:6, se po 52 minut trvajícím prvním setu rozhodl utkání skrečovat. Wu měl potíže s levým stehnem a největší domácí akce tak pro něj skončila velkým zklamáním.

Český tenista si tak letošní bilanci v Číně zlepšil na sedm výher, mezi které patří především skalpy Itala Mattea Berrettiniho a domácího Zhizhen Zhanga v Hangzhou, a tři porážky. V Šanghaji slavil letos vůbec poprvé, protože loni tu skončil hned v úvodním kole kvalifikace. Na čínské tisícovce jsou tak ve druhém kole všichni čtyři Češi, kteří se na turnaj přihlásili. Jiří Lehečka, Jakub Menšík a Tomáš Macháč měli jako nasazení na úvod volno.

O čtvrtou výhru v řadě a premiérový postup do třetího kola na tisícovkách se utká s Daniilem Medveděvem. Na Rusa narazil i při svém předchozím úspěchu na Masters, když se letos v Torontu dostal do hlavní soutěže jako lucky loser a v prvním kole vyřadil Belgičana Alexandera Blockxe. S bývalou světovou jedničkou tehdy prohrál těsně 6:7, 4:6.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Lad
02.10.2025 09:30
Svrcina jde jednoznacne nahoru. Wu byl tezky souper. Porazil ted hromadu skvelych hracu vcetne Medvedeva. Rodi se novy adept do 50.
Reagovat
jorgge98
02.10.2025 08:24
S MEDVĚDEM?
Reagovat
PTP
02.10.2025 08:26
S velbloudem
Reagovat
frenkie57
02.10.2025 09:04
Teď už Kamel Medvědovič bude vědět s kým má tu čest.
Reagovat
pantera1
02.10.2025 09:28
https://youtu.be/Sr3HEuPcD6M?si=N9RdP9qAEhel6pb9
Reagovat
frenkie57
02.10.2025 09:51
Čtyři vraždy stačí, drahoušku. Naprostá klasika české parodie.
Reagovat
PTP
02.10.2025 09:52
Nejlepší Marie Rosůlková
Reagovat

