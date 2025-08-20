Šwiateková a Ruud o mixu na US Open: Hlavní je se dobře bavit
V prvním kole si Šwiateková s Ruudem s přehledem porazili domácí dvojici Madison Keysová, Frances Tiafoe 4:1, 4:2. Ve druhém kole, hraném týž den, si poradili s americko-italským párem Caty McNallyová, Lorenzo Musetti ve stejném duchu 4:1, 4:2.
Po hladkém postupu se oba postavili k mikrofonu, aby se podělili o dojmy. "Páni, promiň, ale cítila jsem větší tlak, když jsem vstupovala na centrální dvorec ve finále Wimbledonu," smála se Šwiateková v reakci na otázku Sama Querreyho, jednoho z letošních moderátorů rozhovorů, o tom, jak se před zápasem cítila.
"Tento turnaj je také důležitý, ale finále Wimbledonu je něco úplně jiného. Tady je hlavní se dobře bavit a být s partnerem na stejné vlně. Vždycky mi to v deblu pomáhalo – navazovat přátelství, užít si hru. S Casperem jsme spolu nikdy nehráli, ale komunikace i souhra na kurtu jsou skvělé. Vstoupila jsem do toho s tím, že nemám co ztratit," dodala rodačka z Varšavy.
Šwiateková zažívá parádní období – teprve v pondělí ovládla Masters v Cincinnati a bez jediného dne odpočinku dorazila do New Yorku, aby nastoupila do smíšené čtyřhry. "Nevadí mi to, klidně bych mohla hrát semifinále i finále hned teď. Cítím se dobře, tato část sezony mi dala hodně sebevědomí, takže si to chci užívat při každém zápase," prohlásila.
Během rozhovoru nastal i vtipný moment, když Querrey položil otázku, kdo z dvojice přišel s nápadem hrát spolu. Šwiateková i Ruud ukázali na toho druhého, až nakonec norský tenista situaci rozvedl. "Hodně tomu pomohlo, že jsme v lednu hráli United Cup. O pár týdnů později se oznámil nový formát US Open a já si říkal, že by Iga mohla být skvělou partnerkou. Nakonec mi sama napsala a já to samozřejmě přijal," vysvětlil Ruud.
Nor zároveň vyzdvihl profesionalitu polské hvězdy. "Je mi ctí s ní hrát, všichni si jí velmi váží. Je třeba si uvědomit, že do hotelu dorazila teprve před 12 hodinami po triumfu v Cincinnati, šla spát ve 2:30 ráno a teď tu stojí na kurtu se mnou. Můžu jí jen poděkovat," ocenil Ruud svou parťačku.
Ve středečním semifinále narazí Šwiateková s Ruudem na dvojici Jessica Pegulaová, Jack Draper.
