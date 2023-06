Šwiateková jde dál po skreči Curenkové. Čeká ji repríza finále proti Gauffové

Ve čtvrtfinále se Šwiateková střetne s Coco Gauffovou (h2h 6:0), které v loňském finále povolila pouhé čtyři gamy a v šesti vzájemných duelech s ní neprohrála ani set.

19letá Američanka Gauffová dnes porazila 7:5, 6:2 Slovenku Karolínu Annu Schmiedlovou, jež hrála své první osmifinále na grandslamovém turnaji, a potřetí v kariéře postoupila na turnajích velké čtyřky mezi osmičku nejlepších.

"Hlavně na té jedné straně kurtu hodně foukalo a bylo tam těžké hrát. Na tomto kurtu jsem tu letos hrála poprvé, takže mě to celkem překvapilo, jak tu fouká a ovlivňuje to hru," komentovala podmínky na dvorci Philippea Chatriera Gauffová, jež je ve čtvrtfinále i při deblové obhajobě finále s krajankou Jessicou Pegulaovou.

Finalistka dvou loňských grandslamů Ons Džabúrová letos hraje kvůli častým zdravotním potížím svůj teprve osmý turnaj. Tunisanka ovšem na French Open ukazuje svou sílu na antukových dvorcích, ačkoli si o pár týdnů dříve přivodila zranění lýtka a skrečovala semifinále ve Stuttgartu a musela vynechat obhajobu v Madridu.

V areálu Rolanda Garrose ztratila zatím jen jeden set a po vítězství nad debutantkou v osmifinále grandslamů Bernardou Peraovou na třetí pokus překročila osmifinálovou fázi antukového podniku velké čtyřky. Světová sedmička sice čelila 12 brejkbolům a čtyřikrát přišla o servis, nicméně vyhrála všech osm gamů na returnu a Američanku přehrála za pouhých 64 minut.

Džabúrová se tak bez ohledu na pohlaví stala první zástupkyní afrického kontinentu, která v open éře zkompletovala čtvrtfinálové účasti na všech čtyřech grandslamových akcích.

"Paříž, to je prostě romantika. Ve dne i v noci. A vyhrát tady titul by bylo opravdu nezapomenutelný zážitek. Ale teď je lepší to brát zápas po zápase," uvedla finalistka loňského Wimbledonu a US Open.

Ve středu bude usilovat o své třetí semifinále na majorech, obě předchozí přetavila v postup. Ve čtvrtfinále se utká s Beatriz Haddadovou Maiaovou, která na letošním French Open poprvé v kariéře přešla přes druhé kolo grandslamů. S ní vyhrála oba předchozí souboje, naposledy ji smetla v dubnu na antuce ve stuttgartské hale, dokonce nadělila kanára.

Brazilka odvracela ve třetím kole mečbol Jekatěriny Alexandrovové a další ohromně těžkou bitvu zvládla v téměř čtyřhodinovém utkání debutantek v osmifinále majorů se Sarou Sorribesovou.

Čtrnáctá hráčka světového pořadí nedokázala celkem třikrát dopodávat úvodní dějství, ztratila ho v tie-breaku poměrem 3:7 a ve druhé sadě prohrávala už o dva brejky 0:3 a Španělka měla čtyři gameboly. Nakonec klíčovou hru ale otočila, získala i následujících pět gamů a v rozhodujícím dějství si vypracovala náskok 5:3. Na returnu se dostala ke třem mečbolům, ani jednu šanci však nevyužila a soupeřka skóre srovnala. Při dalším pokusu dopodávat třetí nejdelší ženský zápas na French Open v otevřené éře už nezaváhala.

Haddadová Maiaová se v září 2020 vrátila po dopingovém trestu a v posledních 12 měsících prožívá nejlepší období své kariéry. V pondělí se stala teprve druhou brazilskou grandslamovou čtvrtfinalistkou v open éře, a to po majitelce sedmi trofejí z majorů Marii Buenové. Na čtvrtfinalistku podniků velké čtyřky čekala země fotbalu od roku 1968.