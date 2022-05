Šwiateková na French Open začala suverénně. Ósakaová vypadla hned na úvod a zvažuje účast ve Wimbledonu

Iga Šwiateková od únorové porážky s Jelenou Ostapenkovou v Dubaji prožívá neuvěřitelné období. Dvacetiletá Polka zvládla všech 29 následujících zápasů a prohrála v nich dohromady jen pět setů. Přemožitelku nenašla v Dauhá, Indian Wells, Miami, kvalifikačním utkání BJK Cupu, Stuttgartu ani Římě.

Úspěšně vstoupila i do svého devátého turnaje v letošní sezoně. V areálu Rolanda Garrose, kde předloni senzačně a bez ztráty setu triumfovala, začala proti Lesje Curenkové a ukrajinskou kvalifikantku za necelou hodinu zničila 6-2 6-0.

Světová jednička a největší favoritka letošního ročníku antukového podniku velké čtyřky předvedla jediné zaváhání na servisu a na returnu využila šest z devíti brejkbolů, třikrát soupeřku brejkla čistou hrou.

"Snažím se prostě postoupit, co nejdál to půjde. Je mi jasné, že jednou se tahle série zastaví. V podstatě se ale chci každý den soustředit na svůj tenis a ne na čísla. Snažím se být trochu v bublině a díky tomu držím konzistentní výkony. Dělala jsem to tak v minulých týdnech a budu v tom pokračovat i tady," řekla Šwiateková.

Jako další se pokusí rodačku z Varšavy zastavit Alison Riskeová. S Američankou zvládla oba předchozí souboje, i potřetí se s ní utká na antuce.

Ósakaová vypadla v prvním kole a zvažuje účast ve Wimbledonu

Bývalá světová jednička Naomi Ósakaová dohrála již v prvním kole. Dvojnásobná vítězka Australian Open i US Open nestačila na pařížské antuce na Amandu Anisimovovou a prohrála 5-7 4-6.

Čtyřiadvacetiletá Ósakaová, které momentálně patří v žebříčku WTA 38. místo, doplatila na nepovedený první servis a podlehla o deset příček výše postavené Anisimovové i ve druhém vzájemném zápase (letošní Australian Open).

Japonka po utkání zpochybnila svůj start na dalším grandslamovém turnaji Wimbledonu. Nelíbí se ji, že asociace ATP a WTA nebudou udělovat body do žebříčku z důvodu absence ruských a běloruských hráčů. Ti nemohou startovat kvůli ruské vojenské invazi na Ukrajinu.

"Řekla bych, že to rozhodnutí mě ovlivnilo, v tom jít hrát na trávu. Nejsem si stoprocentně jistá, zda tam pojedu," řekla Ósakaová. "Ráda bych tam jela, už jen abych získala další zkušenosti na travnatém povrchu. Jenže na druhou stranu... Nechci říct, že je to zbytečné, ale jsem typ hráče, kterého motivuje, když vidí, že posouvá v žebříčku vzhůru," uvedla japonská tenistka.

Ósakaová vypadla na Roland Garros v prvním kole stejně jako před pěti lety. Nejdále došla na antukovém grandslamu třikrát do 3. kola a má na něm bilanci 7-5.

Semifinalistka z roku 2019 Anisimovová zabojuje o účast mezi nejlepší dvaatřicítkou proti kvalifikantce Donně Vekičové (H2H 1-0).