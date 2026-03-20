Šwiateková po kolapsu v Miami: Tohle je nejhorší noční můra. Jsem ve stresu
Velmi nevyrovnané výkony provázejí poslední dobou zápasy Šwiatekové. Přestože proti Linetteové s přehledem získala první set, v dalším průběhu zápasu bylo patrné, že jí chybí jistota z předchozích měsíců. Sama však věří, že se dokáže vrátit na nejvyšší úroveň a znovu bojovat o první místo světového žebříčku, přestože aktuálně zaostává za dominantními hráčkami okruhu, Arynou Sabalenkovou a Jelenou Rybakinovou.
"Tohle je pro elitní tenistku nejhorší noční můra. Prohrávat zápasy na této úrovni. Musím to překonat a najít řešení. Vždycky jsem byla někdo, kdo příliš přemýšlí, ale v poslední době je to velmi intenzivní. Snažím se zbavit mnoha myšlenek, které mám, což bývala moje silná stránka. Teď mě však brzdí. Upřímně řečeno, hrála jsem lépe, když jsem moc nepřemýšlela. Teď dělám tolik špatných rozhodnutí, že je těžké nemyslet. Jsem ve stresu, všechno je mnohem obtížnější," říkala hvězdná Polka.
Świateková připisuje své výsledky především problémům se sebevědomím. První set proti Linetteové, který vyhrála 6:1, naznačil zlepšení, ve zbytku utkání se však potíže znovu projevily. "Ve druhém a třetím setu jsem prostě hrála špatně. Je nepochybně těžké to přijmout, když vím, že jsem v prvním hrála dobře. Je to prostě tak, nevím, jestli vědomě, nebo nevědomě se snažím věci změnit a pak se moje hra rozpadá. Takhle jsem se necítila už přes pět let. V zápasech si jednoduše nevěřím. Budu se muset pokusit znovu získat sebevědomí," dodala.
Podle vlastních slov hraje významnou roli také psychická stránka. Polská tenistka přiznala, že na sebe vyvíjí velký tlak a nedaří se jí od něj oprostit. "Mám pocit, že na kurtu od sebe strašně moc očekávám, a toho se musím zbavit. Moje hra není v současné době na úrovni, abych si mohla dělat nějaké větší ambice. Jsem trochu nejistá, ale budu tvrdě pracovat, abych se dostala na svou předchozí úroveň. Vím, že je to ve mně, jen jsem to na chvíli ztratila," uzavřela.
První část sezony zatím pro Šwiatekovou neprobíhá podle představ. V následujících týdnech ji čeká antuková část roku, která tradičně patří mezi její nejsilnější období.
