Polský tenis je v krizi. Trápí se Šwiateková i největší mužská hvězda našich sousedů
Hned na začátku je potřeba zmínit, že standardy Šwiatekové jsou úplně jiné než v případě Hurkacze. Na druhou stranu se dá u obou hvězdných polských tenistů bezpochyby hovořit o nepříjemné krizi.
Šwiateková naposledy triumfovala loni v září a od té doby ani jednou nepřekročila čtvrtfinále. Může za to hlavně mizerná bilance majitelky šesti grandslamových trofejí proti hráčkám TOP 10 v poslední době.
Navíc není tajemstvím, že po hattricku na French Open 2024 není v ideálním rozpoložení. Po tomto neskutečném úspěchu totiž získala jen tři trofeje a mimo jiné v tomto období více než rok čekala na jakoukoli finálovou účast.
Pokud bychom dali veškeré standardy těchto dvou polských hvězd stranou, tak je na tom podstatně hůř Hurkacz. Bývalý šestý hráč světa ukončil loňskou sezonu už před Wimbledonem a po zdravotní pauze způsobené zraněním kolene se vrátil na začátku letošního roku v United Cupu.
V týmové soutěži si vedl výborně, když porazil Alexandera Zvereva či Taylora Fritze a vyhrál čtyři z pěti singlových zápasů, čímž výrazně pomohl Polákům k triumfu. Od té doby? Jedna výhra a sedm porážek.
Krize Hurkacze je doslova alarmující. Momentálně má na kontě sedm porážek v řadě, přičemž v těchto sedmi duelech uhrál dohromady jen jeden set. Ještě k tomu začíná jasně prohrávat už i se soupeři, které by za normálních okolností přehrával. Poslední nezdar utrpěl teď na Masters v Miami. A to po jednoznačné porážce 2:6, 4:6 s domácím Ethanem Quinnem za 67 minut.
Zatímco Šwiateková se stále drží mezi užší špičkou, pravidelně postupuje do závěrečných kol a v Miami teprve začne, Hurkacz se aktuálně nachází v live žebříčku až na 72. místě a už musel přenechat pozici polské jedničky Kamilovi Majchrzakovi.
