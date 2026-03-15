Šwiateková má velký problém. Nepříjemný trend polské hvězdy ukázal i krach v poušti
Ještě před dvěma roky byla Šwiateková jasnou královnou ženského okruhu. V roce 2022 posbírala osm trofejí, v sezoně 2023 triumfovala šestkrát a předloni přebírala pět trofejí pro šampionku. Po hattricku na French Open se ale něco pokazilo.
Mnozí vidí důvod výkonnostního i výsledkového poklesu polské hvězdy v šokující porážce s Qinwen Zheng v semifinále olympiády v Paříži 2024. Šwiateková se totiž nakonec musela v milovaném areálu Rolanda Garrose spokojit jen s bronzovou medailí.
A právě možná skutečně to je ten důvod, proč se jí přestalo dařit proti hráčkám TOP 10, po prvenství v Paříži více než rok čekala na finálovou účast i titul a po skončení antukového jara 2024 dosáhla jen na tři vavříny (loni ve Wimbledonu, Cincinnati a Soulu).
Šwiateková se stále může pochlubit skvělou bilancí 53:30 v soubojích s kolegyněmi z TOP 10 pořadí. Jenže za poslední rok je v jejím případě tato statistika naopak vysoce negativní (5:10) a právě ze zápasů s hráčkami elitní desítky se pro majitelku šesti grandslamových trofejí stává nepříjemný trend, který bude muset vyřešit.
Aktuální světová dvojka, jež se v pondělí propadne na třetí místo, dokonce prohrála pět posledních utkání se zástupkyněmi TOP 10 a sedm z posledních osmi. Konkrétně letos nestačila na Coco Gauffovou v United Cupu, Jelenu Rybakinovou na Australian Open ani Elinu Svitolinovou naposledy v Indian Wells.
A Šwiatekovou rozhodně tato statistika trápí. V koncovce utkání se Svitolinovou totiž předvedla mentální výbuch na lavičce. Po nečekané porážce s Ukrajinkou navíc poprvé v kariéře prohrála pět duelů v řadě s hráčkami TOP 10 hodnocení.
"Čtvrtfinále beru jako solidní výsledek, ale není to takový úspěch, který bych chtěla. Nebyl to můj nejlepší den ani výkon. Je to těžké, ale tyhle situace ke sportu patří," uvedla Šwiateková po vyřazení z "pátého grandslamu".
Svitolinová zaskočila Šwiatekovou v Indian Wells
