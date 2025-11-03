Šwiateková schytala výprask i kanára. Rybakinová má nakročeno do semifinále Turnaje mistryň
Šwiateková – Rybakinová 6:3, 1:6, 0:6
S Rybakinovou vyhrála Šwiateková všechny čtyři předchozí souboje v probíhající sezoně, vzájemnou bilanci otočila na 6:4 a velmi dobře rozehrála i duel ve skupinové fázi Turnaje mistryň v Rijádu. Polská hvězda byla dvakrát jeden míček od vedení 4:0, snadno si hájila servis a po 36 minutách šla do vedení.
Od začátku druhého dějství však nastal obrat o 180 stupňů. Šwiateková začala kupit nevynucené chyby, Rybakinová se výrazně zlepšila a další průběh byl kompletně v režii Kazachstánky.
Následující dva sety trvaly dohromady pouhých 63 minut a majitelka šesti grandslamových trofejí Šwiateková získala už jen jeden game. Dokonce v rozhodující sadě schytala potupného kanára.
Do semifinále má tak ze skupiny Sereny Williamsové mnohem blíž Rybakinová. Té v podstatě stačí, když Anisimovová vyhraje derby s Keysovou, která se vrací po zranění. Šwiateková si naopak může zajistit postup do závěrečných bojů jedině ve středu.
Rybakinová startuje na Turnaji mistryň potřetí v kariéře a předloni v Mexiku, kde Šwiateková triumfovala, i loni tady v Rijádu skončila s bilancí 1:2 už ve skupině. Ruská rodačka se na závěrečný vrchol sezony kvalifikovala jako poslední díky triumfu v Ningbu a semifinále v Tokiu.
Bývalá wimbledonská šampionka má momentálně na kontě osmizápasovou neporazitelnost. Letošní Turnaj mistryň rozehrála suverénním vítězstvím nad debutantkou Anisimovovou. Šwiateková začala drtivou výhrou nad Keysovou.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Swiatek ovšem dneska Rybakině pomáhala co to jen šlo. Tak špatně jsem jí snad ještě hrát neviděl ...