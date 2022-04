Šwiateková se odhlásila z turnaje v Madridu kvůli zranění ramena

Šwiateková má za sebou mimořádně vydařené období. Od únorového turnaje v katarském Dauhá vyhrála 23 zápasů v řadě a získala čtyři tituly. Naposledy triumfovala v neděli na antuce ve Stuttgartu.

V Madridu se měla dvacetiletá Polka utkat na úvod s hráčkou z kvalifikace, která se dnes dohrává posledními zápasy. Ve druhém kole mohla Šwiateková narazit na trojnásobnou šampionku Petru Kvitovou, která na španělské antuce triumfovala v letech 2011, 2015 a 2018.

Unfortunately my team and I decided that I need to withdraw from Madrid. I hope to see you next year.

Razem z moim teamem zdecydowaliśmy, że niestety wycofam się z turnieju w Madrycie. pic.twitter.com/SQ4lJUwhPd