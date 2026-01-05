Šwiateková se trápila a odvrátila šokující porážku. S Hurkaczem v United Cupu porazili Německo
Polsko – Německo 2:0
Pro Šwiatekovou měl být první zápas nové sezony proti Němce Lysové další snadnou výhrou. V každém z předchozích tří vzájemných duelů totiž Polka svou soupeřku naprosto smetla a prohrála s ní maximálně čtyři hry. Tentokrát bylo ale vše úplně jinak.
Světové dvojce nevyšel začátek utkání a proti rozehrané soupeřce, která už v letos v United Cupu hrála, působila velmi nejistě. Celkem čtyřikrát v úvodním setu ztratila podání a poprvé s Němkou ztratila set.
I ve druhé sadě Šwiateková nezačala dobře a prohrávala už 1:3. V tu chvíli však zabojovala a získala pět her v řadě, čímž průběh celého setu otočila. I ve třetím dějství probíhala na kurtu vyrovnaná bitva. Nakonec však byla lepší Polka, která po dvou a půl hodinách zvítězila i ve čtvrtém vzájemném duelu.
Svému týmu tak připsala vítězný druhý bod, kterým navázala na svého krajana Hurkacze. Ten přestože kvůli zraněním od poloviny června nenastoupil k žádnému soutěžnímu zápasu, si hned v úvodu nové sezony připsal velmi cenný skalp. Polský tenista přehrál jednoznačně 6:3, 6:4 světovou trojku Alexandera Zvereva a zajistil polskému týmu první bod.
Poláci se ve středu střetne s Nizozemskem, které s Německem prohrálo 0:3, a bude velkým favoritem. Pokud by Šwiateková s Hurkaczem i tentokrát bodovali, zařídili by Polsku postup mezi osm nejlepších týmů.
Výhra by nás katapultovala do pavouka, kde bychom hned nastoupili proti Polsku, a kdybychom to náhodou zvládli, tak dalším krokem je hned USA.... ????
Prohra 1:2 nás hodí do čtvrtfinále proti Kanadě/Belgii a v semifinále případně Švýcarsko/Řecko/Spojené království...
Prohra 3:0 nemusí znamenat také konec ! Avšak budeme muset získat alespoň v každém zápase jeden set