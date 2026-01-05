Šwiateková se trápila a odvrátila šokující porážku. S Hurkaczem v United Cupu porazili Německo

DNES, 13:12
Aktuality 3
UNITED CUP - Iga Šwiateková (24) v United Cupu měla nečekaně hodně práce s Evou Lysovou (23), proti které jednoznačně vyhrála předchozí tři duely a ztratila v nich dohromady jen sedm her. Polka tentokrát poprvé prohrála set a musela zápas s Němkou otáčet. Nakonec ale souboj ustála a po výhře 3:6, 6:3, 6:4 navázala na krajana Huberta Hurkacze. Zařídila pro svůj tým druhý bod a tím i výhru nad Německem.
Profily hráčů (7)
Swiatek Iga
Hurkacz Hubert
Lys Eva
Zverev Alexander
Iga Šwiateková se nečekaně nadřela (@ Marcin Cholewinski/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Polsko – Německo 2:0

Pro Šwiatekovou měl být první zápas nové sezony proti Němce Lysové další snadnou výhrou. V každém z předchozích tří vzájemných duelů totiž Polka svou soupeřku naprosto smetla a prohrála s ní maximálně čtyři hry. Tentokrát bylo ale vše úplně jinak.

Světové dvojce nevyšel začátek utkání a proti rozehrané soupeřce, která už v letos v United Cupu hrála, působila velmi nejistě. Celkem čtyřikrát v úvodním setu ztratila podání a poprvé s Němkou ztratila set.

I ve druhé sadě Šwiateková nezačala dobře a prohrávala už 1:3. V tu chvíli však zabojovala a získala pět her v řadě, čímž průběh celého setu otočila. I ve třetím dějství probíhala na kurtu vyrovnaná bitva. Nakonec však byla lepší Polka, která po dvou a půl hodinách zvítězila i ve čtvrtém vzájemném duelu.

Svému týmu tak připsala vítězný druhý bod, kterým navázala na svého krajana Hurkacze. Ten přestože kvůli zraněním od poloviny června nenastoupil k žádnému soutěžnímu zápasu, si hned v úvodu nové sezony připsal velmi cenný skalp. Polský tenista přehrál jednoznačně 6:3, 6:4 světovou trojku Alexandera Zvereva a zajistil polskému týmu první bod.

Poláci se ve středu střetne s Nizozemskem, které s Německem prohrálo 0:3, a bude velkým favoritem. Pokud by Šwiateková s Hurkaczem i tentokrát bodovali, zařídili by Polsku postup mezi osm nejlepších týmů.

Výsledky United Cupu: Dvouhra mužů | Dvouhra žen | Mix | Pořadí skupin

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

3
Přidat komentář
honza333
05.01.2026 14:18
Takže hurá... Výhra Polska 3:0 znamená, že se zítra tak nějak modlíme za naší prohru 1:2 ????

Výhra by nás katapultovala do pavouka, kde bychom hned nastoupili proti Polsku, a kdybychom to náhodou zvládli, tak dalším krokem je hned USA.... ????

Prohra 1:2 nás hodí do čtvrtfinále proti Kanadě/Belgii a v semifinále případně Švýcarsko/Řecko/Spojené království...

Prohra 3:0 nemusí znamenat také konec ! Avšak budeme muset získat alespoň v každém zápase jeden set
Reagovat
PTP
05.01.2026 14:12
Fešák Hubert vyškolil světovou trojku
Reagovat
pantera1
05.01.2026 14:18
Vurm jsem dobrák, ale svině .
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist