Šwiateková si stěžuje na nabitý kalendář: Je to tlak, který není zdravý

Polská hvězda Iga Šwiateková (24), která si v sobotu zahrála neúspěšné finále turnaje v Bad Homburgu, dorazila do Londýna v neděli a hned absolvovala mediální povinnosti před startem Wimbledonu. Tráva podle bývalé světové jedničky stále zůstává záludným povrchem – a nabitý kalendář podle ní přestává dávat smysl.

Wimbledon měl v sobotu na programu tradiční Media Day, kde se objevila většina favoritek třetího grandslamu sezony. Chyběla však právě Šwiateková, která se ještě v předvečer akce snažila získat první titul na trávě – neúspěšně.



"Byl to zatím můj nejlepší turnaj na trávě. Bad Homburg jsem si opravdu užila," řekla čtyřnásobná grandslamová šampionka.

"Pomohlo mi, že jsem měla víc času na trénink. Mám pocit, že jsem se zlepšila, moje herní úroveň šla nahoru. Každý zápas mi pomáhá budovat sebedůvěru, kterou na trávě opravdu potřebuju. Jsem ráda, že jsem si mohla zahrát proti top hráčkám – takové zápasy se počítají."

Statistiky Igy Šwiatekové (@ Livesport / Enetpulse)

Swiateková přiznává, že přechod z antuky na trávu pro ni není snadný. "Není to obrat o 180 stupňů, ale pořád je to náročné. Potřebuju víc zkušeností. Každé léto je to o něco lepší, ale stále to není přirozené. Letos jsem zvolila trénink na Mallorce, abych zapracovala na pohybu a přizpůsobila údery. Na trávě si musím víc věřit. V Bad Homburgu se to chvílemi dařilo – a toho se chci držet."

Nejzásadnější část jejího vystoupení ale přišla při hodnocení nabitého kalendáře WTA. "Podle mě je program příliš nabitý. Nemá smysl hrát přes 20 turnajů ročně. Kvůli povinným turnajům WTA 500 někdy musíme obětovat domácí podniky, abychom se vyhnuly propadu v žebříčku," upozorňuje Swiateková.



"Je to tlak, který není vždy zdravý. Myslím, že i kdybychom hrály méně turnajů, tenis by si fanoušky udržel. Pomohlo by nám to být konzistentnější."

Šwiateková se vrátila i ke své první wimbledonské zkušenosti – triumfu v juniorském singlu z roku 2018. "Připadalo mi to jako z jiného života. Tehdy jsem si myslela, že se všechno změní. Ale vrátila jsem se domů a nic zásadního se nezměnilo. Pořád jsem musela makat. Turnaje ITF mi pak pomohly pochopit, že opravdová práce teprve začíná.“

Na US Open se pak fanoušci mohou těšit na nové spojení – Swiateková plánuje nastoupit ve smíšené čtyřhře po boku Caspera Ruuda. "Ráda ho sleduju. Kdybych byla muž, asi bych hrála forhend jako on. Je krásné sledovat, jak ho hraje. Moc se těším, i když nebudeme mít čas trénovat. Chci si to hlavně užít."