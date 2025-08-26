Šwiateková stanovila nový rekord a překonala legendu. Na US Open začala očekávanou demolicí
Arangová – Šwiateková 1:6, 2:6
Šwiateková dle očekávání vstoupila do letošního ročníku US Open naprosto suverénně. S outsiderkou Arangovou strávila na kurtu jen hodinu, Kolumbijce povolila pouhé tři gamy a soupeřce nenabídla ani jednu brejkbolovou příležitost.
Tímto vítězstvím stanovila nový rekord open éry. Polská hvězda totiž už na 65. turnaji v řadě vyhrála úvodní zápas. Před startem US Open se v této statistice dělila o prvenství s legendární Selešovou, ovšem teď v New Yorku devítinásobnou grandslamovou šampionku a bývalou světovou jedničku překonala.
Ještě před pár měsíci byla Šwiateková na své poměry v krizi a více než rok čekala na jakoukoli finálovou účast. Na třech z posledních čtyř turnajů ovšem hrála finále. Ve Wimbledonu získala svůj šestý grandslamový titul a na cestu do New Yorku se naladila triumfem na tisícovce v Cincinnati, kde v pěti zápasech neztratila jediný set.
Na US Open dotáhla každý z posledních čtyř startů minimálně do osmifinále. Jejím maximem je triumf z roku 2022 a letos by mohla ve Flushing Meadows zaútočit na návrat na post světové jedničky, na němž strávila 125 týdnů.
Šwiateková se řadí na US Open k největším favoritkám na celkový triumf. Snadnou práci by měla mít i v dalším kole, jelikož její následující soupeřkou bude Suzan Lamensová. S Nizozemkou se utká poprvé.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře