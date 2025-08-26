Šwiateková stanovila nový rekord a překonala legendu. Na US Open začala očekávanou demolicí

DNES, 19:40
US OPEN - Iga Šwiateková (24) patří mezi největší favoritky letošního US Open a do posledního grandslamu sezony vstoupila naprosto suverénně. Šampionka ročníku 2022 a úřadující vítězka Wimbledonu si v prvním kole poradila 6:1, 6:2 s Emilianou Arangovou a vyhrála už šestý zápas v řadě. Polská hvězda tímto vítězstvím stanovila nový rekord a překonala legendární Moniku Selešovou (51).
Swiatek Iga
Arango Emiliana
Iga Šwiateková stanovila nový rekord open éry (© ČTK / AP / Yuki Iwamura)

Arangová – Šwiateková 1:6, 2:6

Šwiateková dle očekávání vstoupila do letošního ročníku US Open naprosto suverénně. S outsiderkou Arangovou strávila na kurtu jen hodinu, Kolumbijce povolila pouhé tři gamy a soupeřce nenabídla ani jednu brejkbolovou příležitost.

Tímto vítězstvím stanovila nový rekord open éry. Polská hvězda totiž už na 65. turnaji v řadě vyhrála úvodní zápas. Před startem US Open se v této statistice dělila o prvenství s legendární Selešovou, ovšem teď v New Yorku devítinásobnou grandslamovou šampionku a bývalou světovou jedničku překonala.

Ještě před pár měsíci byla Šwiateková na své poměry v krizi a více než rok čekala na jakoukoli finálovou účast. Na třech z posledních čtyř turnajů ovšem hrála finále. Ve Wimbledonu získala svůj šestý grandslamový titul a na cestu do New Yorku se naladila triumfem na tisícovce v Cincinnati, kde v pěti zápasech neztratila jediný set.

Na US Open dotáhla každý z posledních čtyř startů minimálně do osmifinále. Jejím maximem je triumf z roku 2022 a letos by mohla ve Flushing Meadows zaútočit na návrat na post světové jedničky, na němž strávila 125 týdnů.

Šwiateková se řadí na US Open k největším favoritkám na celkový triumf. Snadnou práci by měla mít i v dalším kole, jelikož její následující soupeřkou bude Suzan Lamensová. S Nizozemkou se utká poprvé.

Výsledky dvouhry žen na US Open

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

4
tommr
26.08.2025 19:54
Tak zrovna tento rekord mi přijde jako úctyhodnej Kéž by jí některá z našich hráček dokázala aspoň částečně napodobit ...
com
26.08.2025 20:05
Úctyhodný rekord je, když se někdo během noci 37x vybleje a přežije smilesmile
pantera1
26.08.2025 19:44
Se sympatickou Emilkou neměla žádné slitování.
com
26.08.2025 19:42
