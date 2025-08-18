Šwiateková urvala divoké finále. Polka je novou královnou Cincinnati a má už 24. titul
Šwiateková – Paoliniová 7:5, 6:4
Očekávala se jednoznačná záležitost. Šwiateková vyhrála s Paoliniovou všech pět předchozích duelů, set jí povolila pouze loni v Poháru Billie Jean Kingové a na klasických turnajích s touto soupeřkou nikdy neprohrála více než čtyři gamy. Finále v Cincinnati ovšem nabídlo takřka dvouhodinovou bitvu a její průběh připomínal horskou dráhu.
Favorizovaná Šwiateková měla mizerný vstup do utkání, příliš chybovala a musela řešit manko 0:3. Výrazná ztráta Polku probudila a následovala série pěti vyhraných gamů z její strany. Suverénní otočku však nedotáhla, přestože měla setbol na vlastním servisu. Paoliniové se podařilo skóre srovnat, nicméně v koncovce byla silnější Šwiateková a po 57 minutách šla do vedení.
Bezmála hodinu trvala i následující sada. Také v ní se skóre dlouho přelévalo z jedné strany na druhou. Šwiateková nepotvrdila brejk z úvodního gamu a nepodařilo se jí to ani v šesté hře. V sedmém gamu už potřetí v tomto setu prorazila podání Paoliniové a tentokrát brejk navzdory dvěma brejkbolovým hrozbám zpečetila. Paoliniová ještě upravila na 4:5 ze svého pohledu, ale Šwiateková si náskok vzít nenechala.
Ještě před pár měsíci byla Šwiateková na své poměry v krizi. Po hattricku na loňském French Open totiž více než rok čekala na jakoukoli finálovou účast. Na třech z posledních čtyř turnajů ovšem postoupila do finále. Ve Wimbledonu slavila svůj šestý grandslamový titul a teď v Cincinnati přebírala už 11. trofej z prestižních tisícovek, první v tomto dějišti a od loňského Říma.
V Cincinnati, kde neztratila jediný set, absolvovala své první letošní finále na tvrdých površích a svou fantastickou bilanci ve finálových duelech upravila na 24:5. Na betonech kralovala poprvé od loňského března, kdy nenašla přemožitelku v Indian Wells.
Prvenství v Cincinnati znamená návrat na post světové dvojky, takže na blížícím se US Open může potkat rivalku a světovou jedničku Arynu Sabalenkovou nejdříve ve finále. Právě do New Yorku se teď Šwiateková okamžitě přesune. Na zítra dopoledne má naplánovaný trénink a ihned poté by měla nastoupit do soutěže mixu s Casperem Ruudem.
Paoliniová si zahrála finále na prestižních tisícovkách potřetí v kariéře a poprvé v něm neuspěla. Loni brala titul v Dubaji a letos na domácí antuce v Římě. Po porážce se Šwiatekovou má ve finálových utkáních úspěšnost 3:6.
Rovněž italská tenistka se měla zúčastnit smíšené čtyřhry na US Open. S předstihem však start zrušila a dá přednost přípravě na singlovou hlavní soutěž, která vypukne v neděli. Bývalá světová čtyřka si v žebříčku polepší o jednu příčku a bude osmá.
Výsledky turnaje WTA 1000 v Cincinnati
