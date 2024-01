Šwiateková v sedmém gamu zlomila odpor Kerberové. Polsko ve finále United Cupu vede 1:0

Polští tenisté na druhém ročníku United Cupu potvrzují roli favorita. Do finále prošli s bilancí 11 výher a jedné porážky, kterou navíc utrpěli jen ve smíšené čtyřhře za rozhodnutého stavu. Neporazitelnost ve dvouhrách drží i po celkově devátém vystoupení na úvod finále proti Německu.

O první bod se podle očekávání postarala světová jednička Iga Šwiateková. V souboji s Angelique Kerberovou, jež hrála na první akci po 18 měsíců dlouhé mateřské pauze a v sobotu si po odvrácení dvou mečbolů proti Ajle Tomljanovicové připsala na čtvrtý pokus první výhru od Wimbledonu 2022, po úvodním 'oťukávání' dominovala a zvítězila 6:3, 6:0.

Bývalá světová jednička a trojnásobná grandslamová šampionka Kerberová v úvodu nečekaně vzdorovala. Za stavů 2:2 a 3:3 disponovala celkem pěti brejkboly, ale žádnou šanci nevyužila. Od té chvíle pětatřicetiletá Němka uhrála už jen jedenáct fiftýnů a o třináct let mladší Polkou podlehla i podruhé.

Team Poland in pole position



