Syn české legendy ožívá a porve se o finále. Doma na Floridě skolil světovou třináctku
Korda – Ruud 4:6, 6:2, 6:2
Letošní sezonu zahájil Korda celkem slušně a v Brisbane došel do čtvrtfinále. Australské léto však zakončil porážkami v prvním kole v Adelaide i na Australian Open a opět se mu přestalo dařit. Po návratu na domácí půdu ale syn české legendy Petra Kordy ožívá.
Na začátku února si zahrál finále na challengeru v San Diegu, před týdnem v Dallasu trápil ve čtvrtfinále člena TOP 10 Taylora Fritze a ve stejné fázi nyní v Delray Beach skolil světovou třináctku Ruuda.
Korda se nenechal rozhodit prohraným setem a od poloviny druhého dějství byl jasně lepším hráčem na kurtu. Trojnásobného grandslamového finalistu už nepustil k ani jednomu brejkbolu a celkem čtyřikrát mu sebral podání.
V Delray Beach, které je vzdáleno jen zhruba 300 kilometrů od jeho bydliště v Bradentonu, se Kordovi daří. Minimálně mezi nejlepší osmičku tady prošel i při předchozích dvou startech (2021-22), přičemž debut dotáhl až do finále.
Bývalý 15. hráč světa, jenž v posledních letech často bojoval se zraněními, má velkou šanci zapsat další finále v tomto dějišti. Ve svém jubilejním 20. semifinále bude totiž celkem jasným kurzovým favoritem proti dalšímu členovi TOP 20 žebříčku Flaviovi Cobollimu. S Italem, který si na začátku sezony prochází krizí, vyhrál oba předchozí souboje.
Paul vyhrál derby s Fritzem
