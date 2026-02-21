Paul slaví cenný skalp. V Delray Beach oplatil porážku hráči TOP 10 a dvojnásobnému šampionovi

ATP DELRAY BEACH – Tommy Paul (28) si ve čtvrtfinále dvěstěpadesátky v Delray Beach připsal velmi cennou výhru, když porazil poměrně snadno 6:4, 6:3 zdejšího dvojnásobného šampiona a osmého hráče světa Taylora Fritze (28). Americké jedničce oplatil porážku z dva roky starého finále a postoupil mezi čtyřku nejlepších. Jeho dalším soupeřem bude krajan Learner Tien.
Tommy Paul v Delray Beach vyřadil jedničku Taylora Fritze (@ JC Ruiz / ddp USA / Profimedia)

Fritz – Paul 4:6, 3:6

Čtvrtfinálový duel nasazené jedničky s turnajovou pětkou v Delray Beach byl jednoznačnější, než se předpokládalo. Paul za stavu 1:2 odvrátil dva brejkboly soupeře a hned na to Fritzovi sebral podání, když game ukončil poté, co trefil pásku a míček spadl těsně za síť. Náskok už si bez problémů podržel a po trefení čtvrtého esa získal úvodní set.

Podobně rychlý průběh měla i druhá sada. Aktuálně až 24. hráč žebříčku pokračoval v jízdě, v sedmém gamu využil po skvělé výměně svůj celkově až šestý brejkbol v tomto dějství a ujal se vedení 4:3. O dvě hry později prolomil svému krajanovi servis znovu, tentokrát čistou hrou a po 77 minutách hry postoupil do semifinále.

Paul tak oplatil americké jedničce Fritzovi zdejší finálovou porážku z roku 2024, kdy s ním uhrál pouhých pět her. Zároveň se proti zdejšímu dvojnásobnému šampionovi ujal vedení ve vzájemné bilanci 5:4, na nejvyšším okruhu ho porazil potřetí.

Jeho semifinálovým soupeřem bude krajan Tien. Mladý Američan ve čtvrtfinále přehrál dalšího krajana Francese Tiafoa. Vítěze z roku 2018 porazil po bitvě 7:6, 3:6, 7:5, když ve třetím setu prohrával o brejk a dvakrát byl dva míčky od porážky.

Druhou semifinálovou dvojici tvoří Flavio Cobolli a Sebastian Korda. Ital zastavil kvalifikanta Colemana Wonga, kterého přehrál po bitvě a nevyužití dvou mečbolů ve druhém setu 7:5, 6:7, 6:2. Mezi čtyřku nejlepších postoupil poprvé od svého květnového triumfu v Hamburku.

Korda si na domácím podniku v Delray Beach připsal skvělý skalp. Američan s českými kořeny po obratu přetlačil nasazenou dvojku Caspera Ruuda, kterého porazil 4:6, 6:2, 6:2 a postoupil do svého 20. semifinále v kariéře.

Výsledky turnaje ATP 250 v Delray Beach

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
pantera1
21.02.2026 08:54
Gratulka Tommy vyhrej to celé .
Sincaraz
21.02.2026 08:51
Fritz hrá od začiatku sezóny s nejakým zranením kolena, takže to nemusel byť jeho top výkon
Nola
21.02.2026 08:18
Tommyho mam z amikov najradsej, ale to smetani si predstavujem trosku inak, nieco v style 6:1 6:0 trebars, skore, ktore vidim na vysledkovej tabuli je uplne normalne, ziadny prepadak, ziadne zametanie, autori sa tu zacinaju predbiehat, kto napise senzacnejsi titulok bud v clanku, alebo v expreskach
JakubHajek
21.02.2026 08:22
Vyhrát 6:4, 6:3 za pouhých 77 minut není úplně běžné. Takový čas mají většinou zápasy, které jsou třeba 6:1, 6:2, proto to slovo smetl.
