Paul slaví cenný skalp. V Delray Beach oplatil porážku hráči TOP 10 a dvojnásobnému šampionovi
Fritz – Paul 4:6, 3:6
Čtvrtfinálový duel nasazené jedničky s turnajovou pětkou v Delray Beach byl jednoznačnější, než se předpokládalo. Paul za stavu 1:2 odvrátil dva brejkboly soupeře a hned na to Fritzovi sebral podání, když game ukončil poté, co trefil pásku a míček spadl těsně za síť. Náskok už si bez problémů podržel a po trefení čtvrtého esa získal úvodní set.
Podobně rychlý průběh měla i druhá sada. Aktuálně až 24. hráč žebříčku pokračoval v jízdě, v sedmém gamu využil po skvělé výměně svůj celkově až šestý brejkbol v tomto dějství a ujal se vedení 4:3. O dvě hry později prolomil svému krajanovi servis znovu, tentokrát čistou hrou a po 77 minutách hry postoupil do semifinále.
Paul tak oplatil americké jedničce Fritzovi zdejší finálovou porážku z roku 2024, kdy s ním uhrál pouhých pět her. Zároveň se proti zdejšímu dvojnásobnému šampionovi ujal vedení ve vzájemné bilanci 5:4, na nejvyšším okruhu ho porazil potřetí.
Jeho semifinálovým soupeřem bude krajan Tien. Mladý Američan ve čtvrtfinále přehrál dalšího krajana Francese Tiafoa. Vítěze z roku 2018 porazil po bitvě 7:6, 3:6, 7:5, když ve třetím setu prohrával o brejk a dvakrát byl dva míčky od porážky.
Druhou semifinálovou dvojici tvoří Flavio Cobolli a Sebastian Korda. Ital zastavil kvalifikanta Colemana Wonga, kterého přehrál po bitvě a nevyužití dvou mečbolů ve druhém setu 7:5, 6:7, 6:2. Mezi čtyřku nejlepších postoupil poprvé od svého květnového triumfu v Hamburku.
Korda si na domácím podniku v Delray Beach připsal skvělý skalp. Američan s českými kořeny po obratu přetlačil nasazenou dvojku Caspera Ruuda, kterého porazil 4:6, 6:2, 6:2 a postoupil do svého 20. semifinále v kariéře.
