Tarpisčev o změnách občanství ruských hráček: Andrejevová zůstane věrná své zemi
Od ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 soutěží tenisté z této země jako neutrální hráči na turnajích ATP i WTA. Rusko se navíc nemůže účastnit Davis Cupu ani Billie Jean King Cupu.
Přesto ruští tenisté a tenistky zůstávají výraznými postavami mužské i ženské kategorie. Od začátku konfliktu však řada z nich změnila svou státní příslušnost; za jménem nemá ruskou vlajku od zmiňovaného února 2022 už devět v Rusku narozených hráček.
Poslední z dlouhé řady, která se pro takovou změnu rozhodla, byla Potapovová, která bude nově reprezentovat Rakousko. V minulosti, ještě před konfliktem, přešly k jiným zemím z finančních důvodů hráčky jako Jelena Rybakinová, Alexander Bublik nebo Julia Putincevová, kteří reprezentují Kazachstán.
Potapovová byla letos čtvrtou hráčkou, která změnila národnost, po Kamile Rachimovové a Marii Timofejevové – nyní reprezentujících Uzbekistán – a Darji Kasatkinové, která hájí barvy Austrálie.
Současnou ruskou jedničkou je Mirra Andrejevová, současná devátá hráčka světa. Spolu s Dianou Šnajderovou získala stříbro na olympijských hrách v Paříži v minulém roce, a to vše jako neutrální sportovkyně.
Na otázku ruského webu Championat, zda existují obavy, že by Andrejevová mohla změnit národnost, Tarpisčev reagoval jednoznačně: "Ne. Ani ona, ani Šnajderová. To se prostě nestane. Andrejevová zůstane věrná své zemi."
Šéf ruského tenisu byl také požádán o názor na nedávnou změnu občanství Potapovové. Ta oznámila, že od začátku roku 2026 bude reprezentovat Rakousko, jen několik dní po potvrzení přechodu 112. světové hráčky Rachimovové do Uzbekistánu. Zatímco Potapovová byla sedmou nejvýše postavenou ruskou hráčkou na WTA, nyní se stala rakouskou jedničkou a nejvýše postavenou hráčkou svého nového národa od července 2014.
"Pro nás není překvapením, co udělala. Dva roky žila v Rakousku. Mohu jen předpokládat, že to udělala proto, že se chce zúčastnit olympiády. Do ruské reprezentace by se na základě žebříčku nemusela dostat. Navíc si neustále stěžovala na problémy s vízy," říkal šéf ruského tenisu.
A dodal: "Jiné země platí spoustu peněz. Snaží se získat naše hráče, aby za ně hráli na olympiádě. A někteří prostě mění své sportovní občanství, ale stále zůstávají Rusové," uzavírá Tarpisčev.
Mám brečet? Vždyť pro Rusko nic nevyhrála, reaguje viceprezident a bývalá světová jednička
