Mám brečet? Vždyť pro Rusko nic nevyhrála, reaguje viceprezident a bývalá světová jednička
Potapovová není první ruskou tenistkou, která se po vypuknutí ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 odhodlala ke změně občanství. Momentálně jí v žebříčku patří 51. pozice, na okruhu WTA posbírala tři tituly a dlouhodobě patřila k největším ruským nadějím.
Kafelnikov ovšem její odchod z ruského tenisu evidentně za velkou ztrátu nepovažuje. "Nerad o takových zprávách mluvím a věřím, že ona můj názor nepotřebuje. Změnila se, tak co mám dělat?" začal celkem nevinnou reakcí v rozhovoru pro ruský deník Sport-Express.
Ihned poté se však do rodačky ze Saratova opřel. "Mám brečet? Byla snad silná sportovkyně? Vyhrála v životě něco pro Rusko? Ani ty, ani já to nemůžeme říct, takže hodně štěstí," nebral si servítky.
Kafelnikov je bývalou světovou jedničkou a také dvojnásobným grandslamovým šampionem. V roce 2019 byl uveden do tenisové Síně slávy a není tajemstvím, že pro ostrá slova nechodí daleko. Zhruba před rokem kritizoval řešení dopingových kauz Jannika Sinnera a Igy Šwiatekové. Oběma hvězdným tenistům by za takové porušení pravidel okamžitě udělil dožitovní zákaz.
"Každý, kdo bude přistižen při užívání zakázaných látek, by měl dostat doživotní zákaz činnosti. Není prostor pro výmluvy a měla by platit nulová tolerance. A je jedno, o koho se jedná," napsal tehdy na sociální síti X.
Potapovová bude hrát za naše sousedy
tak sa dohovori, ak jej venovali obcianstvo, urcite ich netrapili jej jazykove znalosti, pretoze v Rakusku musis zlozit skusky z nemciny, inak obcianstvo nedostanes......
Kafelnikov by dal dozivotny zakaz Mastickarovi aj slecne Jetlag, to ma teda podrz, netusila som vobec
Pokiaľ nás AI neojebáva