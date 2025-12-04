Mám brečet? Vždyť pro Rusko nic nevyhrála, reaguje viceprezident a bývalá světová jednička

DNES, 19:00
Rozhovory 8
Viceprezident ruské tenisové federace Jevgenij Kafelnikov (51) reagoval na změnu občanství, kterou učinila Anastasia Potapovová (24). Ta bude od příští sezony reprezentovat Rakousko a dvojnásobný grandslamový šampion a bývalý lídr mužského žebříčku jí popřál hodně štěstí. Neobešlo se to ovšem bez jedovatých poznámek.
Jevgenij Kafelnikov reagoval na odchod Anastasie Potapovové z ruského tenisu (© D DIPASUPIL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Potapovová není první ruskou tenistkou, která se po vypuknutí ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 odhodlala ke změně občanství. Momentálně jí v žebříčku patří 51. pozice, na okruhu WTA posbírala tři tituly a dlouhodobě patřila k největším ruským nadějím.

Kafelnikov ovšem její odchod z ruského tenisu evidentně za velkou ztrátu nepovažuje. "Nerad o takových zprávách mluvím a věřím, že ona můj názor nepotřebuje. Změnila se, tak co mám dělat?" začal celkem nevinnou reakcí v rozhovoru pro ruský deník Sport-Express.

Ihned poté se však do rodačky ze Saratova opřel. "Mám brečet? Byla snad silná sportovkyně? Vyhrála v životě něco pro Rusko? Ani ty, ani já to nemůžeme říct, takže hodně štěstí," nebral si servítky.

Kafelnikov je bývalou světovou jedničkou a také dvojnásobným grandslamovým šampionem. V roce 2019 byl uveden do tenisové Síně slávy a není tajemstvím, že pro ostrá slova nechodí daleko. Zhruba před rokem kritizoval řešení dopingových kauz Jannika Sinnera a Igy Šwiatekové. Oběma hvězdným tenistům by za takové porušení pravidel okamžitě udělil dožitovní zákaz.

"Každý, kdo bude přistižen při užívání zakázaných látek, by měl dostat doživotní zákaz činnosti. Není prostor pro výmluvy a měla by platit nulová tolerance. A je jedno, o koho se jedná," napsal tehdy na sociální síti X.

Potapovová bude hrát za naše sousedy

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

8
NOLE_unvaccinated_GOAT
04.12.2025 21:19
Jinak byla by sranda, kdyby dopadla jako Kosatka. Ta po změně občanství za australské jenom padá a padá žebříčkem.
NOLE_unvaccinated_GOAT
04.12.2025 21:18
A ona opravdu umí dobře německy? Fakt bych se divil, kdyby ano.
Nola
04.12.2025 21:24
nauci sa, Rakusania sa ucia anglicky od skolky, cez zakladku, anglictinu urcite ovlada,
tak sa dohovori, ak jej venovali obcianstvo, urcite ich netrapili jej jazykove znalosti, pretoze v Rakusku musis zlozit skusky z nemciny, inak obcianstvo nedostanes......
Nola
04.12.2025 21:10
to Rakusko jej kvitujem, je to krajina v Europe, vyborne letecke spojenie do celeho sveta, urcite lepsie ako Australia, alebo Francuzsko.....

Kafelnikov by dal dozivotny zakaz Mastickarovi aj slecne Jetlag, to ma teda podrz, netusila som vobec
Sincaraz
04.12.2025 20:26
Aktuálne má na konte 3 tituly z 250-tok
Pokiaľ nás AI neojebáva
Sincaraz
04.12.2025 20:10
... a v nasledujúcej sezóne just vyhrá nejakú 1000-ku
Reagovat
04.12.2025 19:47
Ser na ní Žeňo, ta za to nestojí.
Mantra
04.12.2025 20:28
Nový komentář

