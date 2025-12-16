Tarpiščev reagoval na kritiku ohledně odchodu Rybakinové: Nepoznali jsme, kam až se může dostat

Prezident Ruské tenisové federace (FTR) Šamil Tarpiščev pro stanici Match TV reagoval na narůstající odchod hráček. Uvedl, že sportovní občanství změnili ty ruské tenistky, které by se prakticky neměli šanci dostat se na olympijské hry. Promluvil i o Jeleně Rybakinové (26). V době, kdy odcházela, byla ve své věkové kategorii až sedmá, řekl.
Jelena Rybakinová zažívá největší úspěchy až po změně sportovního občanství (@ STR/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Darja Kasatkinová, Elina Avanesjanová, Anastasija Potapovová, Kamilla Rachimovová, Polina Kudermetovová a už mnohem dříve také Rybakinová či Julia Putincevová. To je jen několik tenistek, které se v posledních letech rozhodly vzdát ruského občanství a reprezentovat jiné země. Hlavními hnacími faktory tohoto výrazného odlivu talentů jsou obtíže spojené s cestováním po světě s ruským pasem, snaha o silnější finanční podporu v jiných zemích a také touha soutěžit na olympijských hrách.

"Do jiných zemí odešli proto, že chtějí hrát. Především na olympijských hrách. Tři lidé odešli do Uzbekistánu, Potapovová do Rakouska… a tím to v zásadě končí. A v takovém případě se z nich přece nestávají nepatrioti své země," uvedl prezident FTR Tarpiščev. "Neodešli lídři, ale ti, kteří se na olympiádu nedostanou," dodal. Už dříve promluvil o tom, že současné ruské hvězdy jako Mirra Andrejevová či Diana Šnajderová rozhodně zůstanou věrné své zemi.

Vyjádřil se i k už několik let starému odchodu Rybakinové, která se později stala wimbledonskou šampionkou, světovou trojkou a vítězkou Turnaje mistryň. "Můžeme být kritizováni za to, že jsme nepoznali, kam až se může dostat. V době, kdy odcházela, byla ve své věkové kategorii až sedmá. Žije ale v Moskvě, má ruské občanství. Sportovní občanství má kazašské. Bylo to uděláno kvůli sportovní kariéře."

Podle jeho slov chyba není na straně Ruské tenisové federace, ale je to přirozená volba tenistek. Zdůraznil také, že se jedná především o mladé hráčky. "Naši mládež už zhruba dva roky vůbec nevídám, protože se kalendáře překrývají. Oni se prosazují přes menší turnaje po celém světě."

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
