Teenager Engel šokoval Stuttgart, jen Becker takhle mladý dokázal to, co on

ATP STUTTGART – Nejen tenisové Německo žasne. Mladíček Justin Engel (17), který na turnaji ve Stuttgartu dostal vůbec první příležitost, zahrát si na trávě, vyřadil už dva daleko zkušenější soupeře a probojoval se do čtvrtfinále. Na juniora, který doposud objížděl jen menší turnaje ITF nestačil ani 34. hráč světového žebříčku Alex Michelsen.

Michelsen – Engel 4:6, 4:6

Je to senzace. Engel je vůbec prvním hráčem narozeným v roce 2007, který se probojoval do čtvrtfinále ATP a zároveň je to také první takto mladý tenista od dob Borise Beckera, který se mezi osm nejlepších tenistů turnaje dostal na travnatých kurtech.

✅ First Top 50 win

✅ First ATP quarter-final



Justin Engel defeats Michelsen 6-4 6-4 in Stuttgart #BOSSOPEN pic.twitter.com/P25pJqbb4b — Tennis TV (@TennisTV) June 12, 2025

Engelovi, 188 centimetrů vysokému teenagerovi z Norimberku, udělili organizátoři turnaje ve Stuttgartu divokou kartu a ten za to poděkoval hned v prvním duelu. Svůj premiérový zápas na trávě vyhrál nad Justinem Duckworthem 4:6, 6:4 a 7:6.

Pokud první kolo bylo považováno za překvapení, tak v tom druhém německý mladíček napsal pokračování snového příběhu. Michelsena nepustil do jediného brejkbolu a při svém prvním podání měl neuvěřitelnou stoprocentní úspěšnost.

Statistiky zápasu. (@ EnetPulse)

Engela čeká v pátečním čtvrtfinále vítěz utkání mezi Giovannim Mpetshim Perricardem a Félixem Augerem Aliassimem. Mezi osmi nejlepšími už je od středy také Jiří Lehečka, kterého čeká čtvrtfinálový souboj proti Benu Sheltonovi.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.