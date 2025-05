Tenis mi moc nechybí, přiznal Nadal. Po raketě ještě nesáhl a chvíli postrádal chuť vítězit

Rafael Nadal (38) má za sebou rozlučku na French Open, kde je se 14 triumfy jednoznačným králem antukového grandslamu. Ačkoli neskrýval na zaplněném centrálním dvorci emoce, tenis mu moc nechybí. Majitel 22 grandslamových trofejí částečně odhalil, jak vypadá jeho život po loňském konci kariéry.

Úvodní hrací den letošního ročníku French Open měl jasný vrchol. A sice rozlučku Nadala na centrálním dvorci Philippa Chatriera. Ani jedno sedadlo nezůstalo prázdné a zhruba hodinovou show poctili svou návštěvou i jeho největší rivalové Novak Djokovič, Roger Federer a Andy Murray.

Nadala samozřejmě zpovídali novináři už před zmíněnou rozlučkou i po ní. "Tenis mi moc nechybí, protože cítím, že jsem mu dal vše, co jsem měl," uvedl majitel 22 grandslamových trofejí a rekordman pařížského majoru. "Smířil jsem se s tím, že nemůžu být na kurtech. Mé tělo už mi to nedovolí," dodal.

"Udělal jsem vše pro to, abych měl co nejlepší kariéru, a teď si užívám novou kapitolu svého života. Jsem si jistý, že nebude tak vzrušující jako tenisová kariéra, jelikož ten adrenalin, který vám sport dává, je asi nemožné jinde najít. To ale neznamená, že budu méně šťastný," vysvětloval.

Svou fenomenální kariéru ukončil antukový král na listopadovém finálovém turnaji Davisova poháru na domácí půdě v Málaze, kde se rozhodně tak pompézní rozlučky nedočkal. A od té doby nevzal raketu do ruky a raději se soustředí na svou tenisovou akademii, charitativní činnost a obchodní zájmy.

"Po konci kariéry jsem na raketu ještě nesáhl. Takže jsem už měsíce nebyl na kurtu. Ale vrátím se na něj. Chci totiž hrát v budoucnu exhibice nebo něco takového," udělal radost svým fanouškům.

Nadal byl vždy známý svou obrovskou soutěživostí a bojovností. Nedal vám zadarmo ani jeden míč a nikdy se nevzdával. Po skončení tenisové kariéry ale tyto kvality na chvíli ztratil.

"Nevím proč. Ale hrál jsem třeba golf nebo jiný sport a bylo mi jedno, jestli prohraju, nebo vyhraju, jestli mi to jde, či ne. Byl to pro mě zvláštní pocit a rozhodně mi to nepřišlo legrační," svěřil se. "Abych byl upřímný, tak se mi nelíbilo, že prožívám takové pocity. Ale už je to minulost. Teď už zase rád soutěžím," doplnil.