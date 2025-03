Tenisové peklo pro Češky. Andrejevová drtí Vondroušovou a spol. rozdílem třídy

Ruská kometa, která nezná překážek. Tenistka, která měla soupeřit i nadvládu se sestrami Fruhvirtovými. První část očekávání se potvrdila do puntíku, druhá už tolik ne. Mirra Andrejevová je jasnou hvězdou současného tenisového světa. Série dvanácti vyhraných zápasů v řadě a především triumfy v Dubaji a Indian Wells jsou toho jasným důkazem. Své o tom vědí i české hráčky.

Dát si bez obav alkohol bude moci až 29. dubna, kdy dosáhne plnoletosti. Pokud však jde o tenisovou vyspělost, tak té už Andrejevová dosáhla dávno. Odborníky je oceňována především pro svou herní inteligenci, předvídavost a perfektní čtení hry. A to zdaleka není vše.

"Netušila jsem, že to půjde tak rychle. Trochu mě to překvapilo. Pořád cítím lehký adrenalin. A je to opravdu dobrý pocit," jásala po triumfu v Indian Wells mladičká tenistka.

Dvakrát za poslední měsíc poznala sílu rodačky z Krasnojarsku Iga Šwiateková, Jelena Rybakinová či Clara Tausonová, ve finále v Indian Wells pak i úřadující světová jednička Aryna Sabalenková. A nejen ony.

Svou zkušenost už s ruskou hvězdou udělala v Dubaji i Markéta Vodnroušová, která ve druhém setu na svou soupeřku dokonce neuhrála ani game (5:7, 0:6) Slabou útěchou pro sokolovskou rodačku může být fakt, že zdaleka není jedinou Češkou. Z devíti zápasů, které české tenistky proti Andrejevové odehrály, jen jeden skončil porážkou Rusky. Postarala se o to na loňském Wimbledonu Brenda Fruhvirtová, když zvítězila ve třísetové bitvě.



Tím to ale z českého pohledu končí. Od dubna loňského roku dodnes na teenagerku nestačily dvakrát Linda Nosková i Markéta Vondroušová, jednou Karolína Plíšková, Barbora Krejčíková, Karolína Muchová a Marie Bouzková. Během těchto osmi porážek získaly české tenistky pouhopouhý jediný set, postarala se o to loni v Madridu Nosková, jinak všechny duely skončily jednoznačným vítězstvím Andrejevové.

"Pro mě každé vítězství hodně znamená, každé mi přidává na sebevědomí. Teď jsem si uvědomila, že jsem vyhrála 12 zápasů v řadě, a to není špatná bilance," říkala po finálovém klání v Indian Wells rozesmátá světová šestka, která se letos může chlubit fantastickou zápasovou bilancí 19:3.